Utiel instalará un monolito en recuerdo de las víctimas de la dana

El próximo 29 de octubre se cumple un año de las trágicas inundaciones que en Utiel se llevaron la vida de seis vecinos y vecinas y arrasaron con numerosas infraestructuras públicas y privadas. El municipio quedó arrasado y las consecuencias fueron físicas pero también emocionales. Por eso, coincidiendo con el primer aniversario de esta devastadora riada, el consistorio ha decretado dos días de luto oficial desde las 12:00 horas del día 29 de octubre hasta las 12:00 horas del día 31 de octubre.

Durante este periodo, las banderas de todos los edificios públicos municipales ondearán a media asta con crespón negro y quedarán suspendidos los actos oficiales organizados por la corporación municipal. Además, se ha acordado la celebración de seis minutos de silencio en memoria de las personas fallecidas, el miércoles 29 de octubre a las 12:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

El consistorio convoca e invita a toda la ciudadanía a sumarse a este acto como muestra de apoyo a familiares y allegados de los vecinos y vecinas fallecidos y como solidaridad con el conjunto de las víctimas de esta grave catástrofe.

Homenaje a voluntariado y entidades

El próximo año, el Ayuntamiento de Utiel realizará diferentes eventos conmemorativos como el acto de agradecimiento a colaboradores y voluntarios; la instalación en las inmediaciones del río Magro de un monolito en recuerdo de las víctimas y homenaje a todas las personas que han ayudado en la recuperación, así como diferentes acciones de reconocimiento a entidades y particulares que han apoyado al pueblo de Utiel para ir avanzando y superar los efectos devastadores de la dana.