La Escuela de Viticultura y Enología de Requena refuerza su programa para el aprendizaje en el extranjero

La Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez de Requena refuerza su programa de movilidades en el extranjero con más iniciativas para el aprendizaje de los alumnos en el marco del programa europeo Erasmus+. Así, con el objetivo de ampliar su formación mediante la observación in situ y facilitar el conocimiento de otros sistemas de trabajo, estudiantes de los Ciclos de Formación Profesional de grado medio de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos y Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural del centro de estudios dependiente de la Diputació de València viajarán en 2026 a dos escuelas especializadas de Francia y Rumanía.

Concretamente, los estudiantes del grado en Aceites y Vinos viajarán al Lycée Professionnel La Tour Blanche, en Bommes, Francia; asismimo, alumnos de Forestal se formarán en el centro Câmpulung Moldovenesc, en la región de Bucovina, en Rumanía. Asimismo, el centro de Requena prevé recibir a la Escuela Georgikon School Sátoraljaújhely de Hungría y la Escuela Forestal Södra Viken de Suecia, ambos centros educativos recibieron el pasado año a alumnos de la Félix Jiménez. También recibirán a expertos suecos participantes en campeonatos europeos donde se evalúa la destreza en diferentes habilidades forestales. El profesorado de la escuela de Requena está preparándose y formándose con el fin de introducir al centro en este tipo de campeonatos a nivel nacional.

El centro de la Diputació de València ha recibido la acreditación Erasmus por parte del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Se trata de una herramienta para las organizaciones de educación y formación profesionales (EFP), educación escolar y educación de personas adultas que desean abrirse al intercambio y la cooperación transfronterizos. Esta concesión, además de acreditar que el centro ha establecido un plan para ejecutar actividades de movilidad de alta calidad en el marco de una iniciativa más amplia de desarrollo de su organización, garantiza la subvención para que la escuela desarrolle el programa Erasmus durante toda su duración.