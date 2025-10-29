Utiel recuerda a sus seis víctimas mortales de la dana

Hoy, 29 de Octubre de 2025 , coincidiendo con el primer aniversario de la dana, el Ayuntamiento de Utiel ha iniciado a las 12 horas el luto oficial decretado durante dos días y ha celebrado un acto solemne en recuerdo de las víctimas de la trágica dana, con especial pesar y dolor por los 6 vecinos y vecinas que perdieron la vida ese fatídico día en Utiel.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha acompañado al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, a la corporación y a todos los vecinos en este día negro para la memoria colectiva de todos los utielanos.

El acto, celebrado en la Plaza del Ayuntamiento de Utiel con las banderas a media asta y crespón negro, ha reunido a numerosos vecinos que han querido mostrar sus condolencias por las seis personas fallecidas en Utiel y como acompañamiento a todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la dana.

Seis minutos por las seis víctimas

El alcalde de Utiel ha iniciado el acto dirigiendo unas sentidas palabras a la ciudadanía: "Utiel sigue con la herida abierta tras un año de aquella pesadilla. Recordaremos para siempre el 29 de octubre como un día negro en los anales de la historia de Utiel. Vuelven a nuestra memoria los angustiosos momentos vividos hace un año. Nunca olvidaremos a nuestros vecinos Maria, Enrique, Angel, Colombina, Anunciación y Julia a los que las devastadoras inundaciones les arrebataron la vida. Tampoco nos olvidamos de sus familias y de todas las personas que están padeciendo este largo y complicado período de recuperación. Necesitamos más que nunca la unidad y el apoyo de todas las administraciones para poder avanzar en la reconstrucción y volver a recuperar el Utiel que conocíamos hace un año pero con las mejoras necesarias que permitan garantizar la seguridad de nuestros vecinos. Vamos a recuperar todas las infraestrucuctruras en mejores condiciones pero por desgracia, no podemos recuperar las vidas de nuestros 6 vecinos y vecinas.

A continuación, Irene Simbor, profesora de Cello del Conservatorio de Utiel, ha interpretado la emotiva obra “El Cant dels Ocells” de Pablo Casals con la que se ha dado paso a los 6 minutos de silencio en memoria de las víctimas.

Un acto simbólico coincidiendo con el primer aniversario de la dana con el que el consistorio utielano traslada su respeto y comprensión a todos los vecinos que están sufriendo los efectos provocados por las peores inundaciones padecidas en España en este siglo.