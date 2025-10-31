El alcalde de Utiel pide "agilidad y coordinación" para avanzar en la reconstrucción
Ricardo Gabaldón ha recibido en su municipio al Secretario de Estado de Política Territorial y a la comisionada de la Dana para analizar el estado de las zonas afectadas por la dana
El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha mantenido durante esta mañana una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Política Territorial del Gobierno de España, Arcadi España, la Comisionada para la reconstrucción tras la Dana, Zulima Pérez y el Director de la Oficina de Coordinación e Impulso del Comisionado de la dana, Roger Llanes, a los que, además, ha acompañado en un recorrido por las principales zonas afectadas por las inundaciones.
Ricardo Gabaldón, concejales y técnicos municipales, han trasladado a los responsables del Gobierno de España la situación actual del municipio un año después de la dana y han visitado algunas de las zonas en fase de reconstrucción como el cauce del río Magro y el barrio de la Fuente para conocer una radiografía "in situ" del estado de recuperación del municipio.
Unión entre administraciones
Durante el encuentro, el alcalde de Utiel y los responsables de la administración central, han coincidido en la necesidad de "agilizar las obras de emergencia" y "avanzar en el proceso de reconstrucción con la coordinación de todas las administraciones implicadas para acelerar la vuelta a la normalidad y ofrecer a los vecinos los servicios necesarios".
Tanto es así que, en los actos del primer aniversario del 29-O, el primer edil ya expresó la manifestó la necesidad de contar con "el apoyo de todas las administraciones para poder avanzar en la reconstrucción y volver a recuperar el Utiel que conocíamos hace un año pero con las mejoras necesarias que permitan garantizar la seguridad de nuestros vecinos".
