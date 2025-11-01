El apoyo esencial de Caixa Popular al emprendimiento rural

Para Ricardo Ruiz, director de la oficina que Caixa Popular tiene en Requena, el sentimiento de arraigo es muy importante tanto para emprender como para apoyar a quienes se lanzan a levantar su propio negocio. Y esto no sería posible si no existiese una banca con espíritu de cercanía y que sabe ver a las personas.

Ruiz fue uno de los invitados a la mesa redonda titulada ‘Impulso al Asociacionismo Empresarial y Promoción Económica’ celebrada dentro de la primera edición del Foro Más que Empresas Requena-Utiel. Este ciclo de debates organizado por Levante-EMV y que cuenta con el impulso de la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), tiene el objetivo de analizar el presente y el futuro de la industria de nuestro territorio.

Y en esta línea, para Ruiz la proximidad de una entidad bancaria con sus clientes es esencial para trabajar. «En Caixa Popular ponemos nuestros recursos al servicio de la gente, somos una banca de cercanía y estamos aquí para algo más que para ganar dinero», declaró el director de la oficina de Requena quien conoce a fondo las necesidades de sus vecinos y vecinas y sabe dar respuestas a esas demandas.

Precisamente por ello, desde las dos oficinas que tiene esta caja valenciana en la comarca (en Requena y Utiel), trabajan «a contracorriente que el resto de la banca» porque siguen abriendo oficinas y creando empleo. Además, el arraigo que mantienen con las localidades en las que están presentes les lleva a adaptarse en todo lo posible al cliente tanto en horarios como en la forma de trabajar.

«Somos una cooperativa valenciana con una esencia social y eso nos define», explicó Ruiz, pero también fija los principios en los que se enmarcan sus actuaciones en las que el concepto de local tiene una fuerza determinante.

«Es muy importante crear acuerdos con asociaciones del municipio y establecer convenios para dinamizar el comercio local», un ejemplo de ello es la reciente renovación de su convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes y Profesionales de los Servicios de Requena que ofrece condiciones financieras ventajosas a los comercios y profesionales asociados. Un modo, sin duda, de dar soporte a quienes generan riqueza y crean una red social en la localidad.

«Buscamos el equilibrio entre el beneficio económico y el social, porque en definitiva somos un grupo de personas unidas por un fin común» y esto se consigue revirtiendo parte de los beneficios en la sociedad.

La oficina que dirige Ricardo Ruiz en Requena tiene siete años de antigüedad (la de Utiel abrió sus puertas en julio del año pasado) y en este tiempo se ha convertido en un pilar fundamental para las empresas del lugar, tanto para las más asentadas como para las que están empezando.

La comarca de Utiel-Requena es, en opinión de Ruiz, un lugar con un gran potencial que aúna la inquietud por impulsar el entorno rural con el sentimiento de pertenencia.

«En Caixa Popular creemos que en Requena hay una gran oportunidad de crecimiento» y esto se debe a varios factores, uno de ellos es la situación estratégica del municipio: cerca de València, con una salida directa a la autovía A-3 y estación de AVE.

Otra circunstancia que impulsa la capacidad de generar riqueza de la comarca es el carácter emprendedor de sus habitantes que quieren desarrollar su proyecto pero sin abandonar sus raíces. Para el representante de Caixa Popular «hay mucha gente joven emprendedora que quiere conjugar su iniciativa profesional con el deseo de quedarse en la comarca» y estas decisiones vitales tan profundas las llevan a cabo en muchas ocasiones a través del cooperativismo.

«Es verdad que el mundo rural tiene sus límites, pero pertenecer a él te dota de mucha identidad», así que para cuidar de aquellas personas que quieren llevar contribuir a generar riqueza en su entorno, crear empleo y ayudar a luchar contra la despoblación «apoyamos al emprendedor y lo hacemos desde el inicio de la idea del negocio hasta la consolidación del proyecto» y para acompañar a quienes se lanzan a iniciar su negocio la entidad cuenta con personas especializadas que conocen al dedillo las necesidades y preocupaciones que surgen durante la puesta en marcha de una empresa.

Ayuda en la dana

Cuando apenas acaba de cumplirse un año de la trágica dana que arrasó con parte de la provincia de Valencia, Ruiz también recordó la importancia de estar al lado de las personas cuando más lo necesitan.

Y aunque Requena también resultó afectada, sin duda la peor parte se la llevó Utiel donde seis personas perdieron la vida durante las agónicas horas de la barrancada. Por eso, Caixa Popular se involucró desde las oficinas de la comarca en la campaña Bonos Comercio DANA, impulsada por la Diputació de Valencia cuyo objetivo fue reactivar el comercio local en zonas especialmente castigadas por el terrible temporal.

Durante este trance tan duro «pusimos y ponemos a disposición de los ayuntamientos todo el soporte necesario», afirmó Ricardo Ruiz.

Involucrarse con el entorno, con los vecinos y vecinas de una localidad está en el ADN de esta entidad. «Apostamos por una banca más unida, próxima y cercana. No se tiene que perder la esencia del ‘de tú a tú’ porque las empresas son personas y no números y hay que tratarlas como tal», reflexionó Ruiz quien además hizo hincapié en que el tejido empresarial de Requena siga avanzando es imprescindible la colaboración entre las entidades bancarias y la administración pública. «La banca debe ser un agente social más del pueblo», concluyó.