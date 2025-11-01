"Asociarse fue muy positivo para conseguir la DO Cava Requena"

El asociacionismo tiene en Rebeca García a una de sus mayores defensoras. La presidenta de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena cree a pies juntillas en dos cuestiones: la primera las posibilidades de Requena para los emprendedores «este municipio está dotado de un potencial brutal, pero hay que poner facilidades para crear empresariado», y la segunda, en las ventajas de asociarse: «en el sector del cava ha sido muy positivo, hace un año conseguimos que Requena fuera el nombre de la Denominación de Origen», sentenció durante su participación en el «Foro Más que Empresas Requena-Utiel».

En lo que respecta a las posibilidades de la localidad de Requena en la creación de empresas, García pone el acento en las oportunidades que brinda el sector agrario «quizás hay sitios donde es más fácil emprender pero aquí hay nicho de crecimiento, no solo en el mundo del vino y el cava, sino en otras áreas que acompañan al motor económico de la zona que es el campo», aseguró. «Hay espacio, gente, ganas e instituciones con talante colaborativo, definitivamente Requena es el lugar para emprender», sentenció.

«No hay que asociarse solo cuando las cosas están mal, también hay que hacerlo cuando va bien para afrontar las batallas juntos»

García es la directora de Marketing y socia de las bodegas Pago de Tharsys, además ostenta la presidencia de los elaboradores de cava de Requena y es vocal de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Todo ello le ha permitido conocer de primera mano los quebraderos de cabeza que puede suponer ser empresario. «Estar asociado es tremendamente positivo porque te sientes acompañado en algunas batallas y además te permite movilizar a instituciones, políticos... la unión hace tamaño y el tamaño es importante cuando quieres que te oigan. Además, no hay que asociarse solo cuando las cosas están mal, también hay que hacerlo cuando va bien para luchar juntos cuando vienen mal dadas».

Un ejemplo definitivo acerca de lo poderoso que resulta trabajar juntos es el camino recorrido por el cava producido en la localidad ya que consiguieron que la D.O. Cava aceptase denominar a esta subzona de producción como ‘Cava de Requena’. pero también como asociación han llevado a cabo acciones solidarias a favor de los afectados por la dana, acudir al ministerio para «agitar el avispero» o estar presentes en puntos de venta muy relevantes para el mercado.

En este sentido, preguntada acerca de cuáles son las perspectivas del sector para la próxima campaña de Navidad, García aseguró que esperan que la de 2025 sea mejor que la del año pasado cuanso se vieron sorprendidos por la dana. Tampoco ayuda la incertidumbre que les provoca el mercado internacional: «Veníamos de cinco años de crecimiento y hemos notado una frenada. Hay preocupación pero no hay que dejar de remar y en eso el sector cavista no se rinde».

Para la presidenta del cava de Requena el asociacionismo es clave para «llegar más lejos y a más gente» y ve con muy buenos ojos la creación de la asociación de empresarios de la zona: «Me emociona ver a gente con ganas de cambiar las cosas».