«Nuestras bodegas no pueden estar ubicadas en los polígonos»

El alcalde de Requena, Mario Sánchez, fue el encargado de abrir el quinto encuentro del Foro Más Que Empresas, una iniciativa organizada por Levante-EMV que invita a reflexionar sobre la situación actual de las distintas comarcas, poniendo especial énfasis en la reconstrucción postdana, donde en el último año se han destinado buena parte de los recursos y esfuerzos. «Se ha intentado que todo el tejido empresarial esté presente, porque la voluntad principal de este foro no es otra que conseguir plantar la semilla que germinará en una futura asociación de empresarios en Requena», comenzó Sánchez su bienvenida, añadiendo que el objetivo de las mesas redondas es compartir y aprender todos de todos.

Como ayuntamiento, el alcalde no dudó en destacar que en Requena son muy conscientes del valor de conocer «cuáles son nuestras reivindicaciones», para poder ir así «todos de la mano y dar con soluciones reales». Una labor que, en sus propias palabras «es justo para lo que estamos, además de para, por supuesto, acompañar durante el camino».

En esta misma línea, el munícipe detalló que, en el pasado mandato, rebajaron a la mitad la tasa de apertura de establecimientos y que, para el próximo pleno que tendrá lugar en diciembre, quieren volver a rebajarlo otro 50 %. «Tenemos que seguir incidiendo en el tema urbanístico. Hemos pasado pesadillas con la Gestión de Bienes de Interés Cultural (BIC), porque contamos con muchísimas bodegas que deben de estar en el territorio y no es posible que estén en el polígono industrial», declaró.

«En el Foro Más Que Empresas de Requena se ha intentado que esté presente todo el tejido empresarial» Mario Sánchez — Alcalde de Requena.

Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica del inversor, el alcalde tiene claro que una posible solución a muy corto plazo pasaría por una «modificación legislativa para garantizar el silencio administrativo positivo». Quien invierte «necesita saber cuándo podrá empezar a generar ingresos, y eso es algo que, administrativamente y hoy por hoy, no se puede garantizar». «Tenemos un potencial oculto del que se habla muy poco y que podría hacer que muchísimas más empresas florecieran ya no solo en el conjunto de España, sino por supuesto de los que estamos aquí, en Requena. Unidos somos más fuertes», apuntó Sánchez.

Patricia Pérez, concejala de Promoción Económica de Requena. / Fernando Bustamante

Multiplicar oportunidades

La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Requena, Patricia Pérez, fue la encargada de clausurar el foro, agradeciendo a todos los participantes, asistentes y organizadores por hacerlo posible y demostrar «un interés y compromiso genuino con el futuro». Y añadió que, en un entorno «cada vez más cambiante y competitivo», hace tiempo que la colaboración pasó a convertirse en una «necesidad». Porque cuando las empresas se agrupan y comparten objetivos, «el impacto se amplía y llega muchísimo más lejos».

Asimismo, Pérez confesó que, como persona que viene del mundo de la empresa, sabe lo complicado que es detenerse y encontrar tiempo para «mirar más allá del día a día». Pero también que, cuando se consigue, cuando uno se sienta a hablar, a escuchar y, sobre todo, a compartir, «surgen oportunidades que de otra manera no habrían aparecido». «Espero de verdad que este foro haya servido para inspirar y fortalecer la convicción de que juntos somos mucho más fuertes. Por nuestra parte, seguiremos impulsando iniciativas que, desde la unión y el compromiso, sigan haciendo de Requena un lugar próspero, dinámico y que continúe siendo motor económico y social», concluyó la concejala.