El Bono Comercio Dana destina 10 millones a los negocios más afectados

La comarca Utiel-Requena fue una de las grandes afectadas por la dana tras el desbordamiento del río Magro, que tuvo lugar alrededor de la una del mediodía de aquel fatídico 29 de octubre, y que dejó a su paso, además de daños humanos, también mucho por reconstruir. Por ello, la Diputació de València, además de destinar a través del Pla Obert d’Inversions un total de 2.815.258,69 de euros a Requena y 2.069.100,63 a Utiel, este mes de octubre, justo antes del aniversario de la catástrofe ha podido completar la venta de la emisión inicial de sus bonos comercio dana.

En total, este paquete de 95.000 tarjetas tendrá un impacto económico de más de 10 millones de euros en los 1.300 establecimientos adheridos de 26 municipios de la zona cero. Como ejemplo, tan solo en Utiel, los datos aportados por Cámara Valencia sitúan al municipio con 3.851 tarjetas adquiridas desde la misma localidad. La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, celebra el éxito de esta iniciativa y avanza que la intención del gobierno provincial es «continuar con el proyecto junto a Cámara Valencia y ampliar la campaña a otros municipios afectados por la riada».

Asimismo, señala que la iniciativa «está dirigida a impulsar el tejido comercial afectado por la dana, pero también pretende visibilizar el trabajo que los comerciantes realizan, a través de sus negocios de proximidad, generando riqueza en nuestros pueblos y ciudades». Y añade que «estos establecimientos garantizan los servicios y son un gran activo contra la despoblación».

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha destacado la gran respuesta de la ciudadanía a la campaña, impulsada en colaboración con Cámara Valencia, Caixa Popular y los ayuntamientos de las 26 localidades seleccionadas, en función de la afectación de su tejido comercial. «Debemos aplaudir la reacción de decenas de miles de personas que, en poco más de un mes, se han sumado a la iniciativa y han acabado con los bonos», apunta Mompó, quien enmarca la campaña en «las múltiples medidas que estamos incentivando para facilitar el proceso de recuperación a los municipios y personas afectadas por la dana».

Pla Obert d’Inversions

Cada bono tenía un coste de 50 euros y un crédito de 100 para gastar en los 1.300 comercios adheridos; establecimientos de todos los ámbitos y sectores, como boutiques, mercerías, joyerías, perfumerías, ópticas, ortopedias, calzado y alimentación, en el ámbito personal; electrodomésticos, telefonía, ferretería, decoración, muebles e iluminación, en el ámbito del hogar; y peluquerías, mercados, tintorerías, talleres o fotografía en el ámbito de los servicios.

Por su parte, el Pla Obert d’Inversions surge también para dar apoyo económico y, en palabras de la Diputació de València, constituye «el mayor esfuerzo de la Diputación para mejorar las infraestructuras y la calidad de vida de los municipios, basado en criterios objetivos, equitativos y transparentes».