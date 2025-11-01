El comercio local o la red que permite que la gente "viva bien en Requena"

Nadie puede albergar la duda de que el comercio hace barrio. Pero también construye ciudad. Y ese papel es el que desarrollan todos los miembros de la Asociación de Comerciantes de Requena en su localidad.

Pequeños y medianos establecimientos que dan vida y ejercen de elemento aglutinador entre los habitantes, en este caso, del municipio requenense. Pero para los comerciantes también ha sido importante aliarse entre ellos.

«Estar unidos no es solomanente una forma de conseguir visibilidad, sino que es un modo de afianzar la pertenecia», aseguró Elena García, miembro de la directiva de la Asociación de Comerciantes de Requena durante su participación en el foro organizado por Levante-EMV.

El asociacionismo ha hecho más fuertes a los comercios del municipio pero también ha afianzado el rol de los integrantes de la asociación como proveedores de productos y servicios de calidad al vecindario. «Somos una red que permite que la gente viva bien en Requena», explicó García.

«Somos el lugar donde compran, a quienes conocen (los vecinos) y quienes les conocen. Los comerciantes somos, en definitiva una red social». Pero el hecho de estar asociados también beneficia, como no podía ser de otra forma, a las tiendas que conforman la agrupación.

A través de la asociación se organizan acciones para dar visibilidad a sus miembros y, en opinión de García, son actos que deben mantenerse en el tiempo e incluso potenciarse: «Hay que incrementar las ferias que organizamos para que la gente de la comarca perciba que este movimiento es constante».

Y este fue uno de los mensajes en los que la gerente de un comercio en Requena quiso incidir, que al salir del foro «vivamos de una forma más presente en la comarca en la que residimos, que en el día a día seamos más consistentes en acercarnos a las empresas locales». Porque ¿es en definitiva este un buen lugar donde arrancar un comercio? «Absolutamente -respondió contundente- y no hay que perder de vista lo bien que se vive aquí. Es una comarca en la que se vive estupendamente por el coste de la vida que es menor que en las grandes ciudades, el entorno naturaol y el clima. Además aquí te ayudan a emprender».