Hidraqua: "La digitalización es un atractivo clave para la industria"

Hidraqua, perteneciente al Grupo Veolia multinacional presente en más de 50 países, cuenta con una visión panorámica de los desafíos a los que se enfrenta un territorio y conoce cómo dar respuesta a los retos que se plantean en el día a día.

Francisco Bartual, director territorial de Hidraqua del grupo Veolia en la provincia de Valencia, explicó que «los problemas globales son lo que tenemos a nivel de territorio. Toda la parte de la gestión del ciclo integral del agua, la de residuos en laque se intenta minimizar al máximo cualquier subproducto que se genere... son retos comunes».

La respuesta a todos ellos tiene su raíz en adaptarse al contexto de cada localidad y estar cerca de las personas con el objetivo de crear municipios más resilientes. Para eso se trabaja buscando palancas dentro de la digitalización y la innovación y sobre todo establecer alianzas: «hacer el camino y no hacerlo solo porque la colaboración público-privada es vital para llegar más lejos», sentenció Bartual.

«La implantación de planes de emergencia digitalizados permite tomar decisiones con antelación y hacer del territorio un lugar más seguro»

En esta línea el representante de Veolia alabó el trabajo que se está realizando la Junta Central de Usuarios Masa de Agua Subterránea Requena Utiel quien ha coseguido un PERTE de digitalización de tres millones euros «para seguir avanzando».

Otro de los retos que señaló en directivo fue el de implicarse en hacer del territorio una zona más segura y que haya atracción «no solo para fondos europeos sino también para empresas que se puedan instalar aquí».

En una comarca donde la agricultura tiene un peso definitivo pero los ciclos hidrológicos se están convirtiendo más en «hidro-ilógicos con sequías tremendas, pero que cuando llueve puede provocar danas como la sufrida que desbordó el río Magro», atender los requerimientos de un sistema de regadío que debe adaptarse a estos vaivenes es otro de los desafíos en los que está trabajando «muy bien» superando algunos obstáculos como el hecho de que los fondos son limitados y hay que enfrentarse a la modernización de regadíos y crear instalaciones y redes manejables.

Otro de los aspectos en los que, en opinión de Bartual, se debe incidir es en la mejora de la capacidad de respuesta de los municipios ante situaciones de emergencia.

La implantación de planes de emergencia digitalizados y sistemas inteligentes de monitorización permiten actuar con rapidez y anticipación, en definitiva «poder tomar decisiones antes de que ocurra un problema hace que el territorio sea más seguro y atractivo para quienes quieren invertir o vivir aquí».