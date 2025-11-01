"No se puede legislar en el mundo rural con normas del entorno urbano"

Vicente Faro es el presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (Caecv) y para él, visitar la comarca de Utiel-Requena es «como estar en casa». No en vano, este territorio es líder en la producción de agricultura ecológica representando el 10 % del total de la Comunitat Valenciana.

Con más de 12.000 hectáreas certificadas como cultivos ecológicos, la región requenense «es referente» pero aún hay algunos pasos que podrían seguirse para continuar creciendo, como por ejemplo, trabajar para que la certificación llegue a todos los agentes involucrados en los procesos de elaboración del vino «no solo al productor, sino a las bodegas pequeñas, las cooperativas y a las bodegas grandes que tienen muy arraigada la exportación».

Precisamente en la venta a otros países es una de las áreas en las que están trabajando desde el comité de agricultura ecológica. Para ello han elaborado una guía con la legislación en agricultura ecológica, en colaboración con la Universitat Politècnica de València, con todas las actualizaciones y que ayuda a que las empresas que quieran exportar «lo puedan hacer con solo un click», explicó Faro durante su intervención en la mesa redonda titulada ‘La viticultura del Siglo XXI, de la ecología a la digitalización’.

La agricultura ecológica capta sobre todo a operadores muy jóvenes y a gente emprendedora por lo que la digitalización del entorno es básica. «La tecnología con la que contamos nos da información muy valiosa casi en tiempo real», una herramienta que no puede desaprovecharse .

Pero para conseguir el crecimiento y la expansión de la agricultura ecológica hay que luchar contra un problema acuciante al que se enfrenta todo el sector agrícola, que quizás tiene más incidencia en las zonas de interior: el abandono de las tierras de cultivo.

«Hay que pensar en una forma nueva de organizarse porque parece que todo gire en normativas del mundo urbano que se trasladan al rural, pero es que este necesita legislación específica. Las bodegas están en el campo y no puede regirse por normas ‘adaptadas’ del entorno urbano», reivindicó Vicente Faro.

También es esencial mejorar la comunicación con las personas que quieren emprender en el sector vitivinícola y atender sus dudas y requerimientos «por ejemplo, en el momento de abrir una bodega o poner en marcha una explotación».

Los operadores más jóvenes se encuentran muchas trabas legales, lo que puede llevar a la renuncia a seguir con un proyecto. «También hay que tener en cuenta que es un sector en el que la edad media de incorporación son 50 años» y resulta imprescindible llevar a cabo acciones que permitan atraer y retener «sangre joven» para garantizar el futuro del campo en la comarca.