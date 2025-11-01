«La resiliencia de Requena la hace idónea para emprender»

El encuentro concluyó con la intervención de Mari Àngels Ramón Llin, directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana, quien dio un repaso de las políticas autonómicas orientadas a modernizar el sector primario y a apoyar la transición hacia modelos más sostenibles.

«Hemos hablado de asociacionismo empresarial, de promoción económica y, por supuesto, de viticultura y sostenibilidad. Tres conceptos que definen perfectamente a Requena y a toda su comarca; una tierra con raíces profundas, con una cultura emprendedora muy viva y con esa clara vocación de innovar sin perder la identidad», declaró, antes de tomarse unos momentos para recordar las devastadoras consecuencias que tuvo la dana en la zona y cómo, pasado ya un año, los agricultores, ganaderos, empresarios y vecinos «han sabido levantarse y seguir trabajando en la línea en la que siempre lo han hecho».

Una comarca resiliente

«Cuando una comarca tiene personas que creen y trabajan por su tierra, en equipo y mirando hacia delante, ningún temporal puede frenar esa capacidad innata de reinventarse. Y esa resiliencia que caracteriza a Requena es precisamente uno de los motivos que la hacen un lugar idóneo para emprender», manifestó.

Según explicó, Requena cuenta con una tradición agroindustrial que es capaz de combinar conocimiento y experiencia con innovación, porque «el pueblo entiende el valor de su territorio y es capaz de cuidar todo aquello que da la vida: la tierra, el agua y las personas». Ejemplo de ello es el auge del cava de Requena, que «tras muchos años y mucho esfuerzo» ha podido situarse en los mejores mercados del mundo.

Producción sostenible

Por otro lado, como no hay nadie que conozca mejor su entorno que quienes viven en él, tampoco hay nadie que sepa cómo cuidarlo mejor que sus propios hortelanos. «Per se, es una realidad que los agricultores son los más ecologistas y los más defensores de la sostenibilidad. Ya no se trata de minorías e ideas que la sociedad no comprendía: de hecho, las cifras no engañan y asombran positivamente al ver todo lo que somos capaces de hacer», confesó Ramón.

En esta misma línea, la directora puso el foco en que producir de forma sostenible hace tiempo que se convirtió en una apuesta por la salud. «Estamos hablando de actividad económica, pero también de nuestra alimentación. Y en Requena se dan las condiciones idóneas para liderar este cambio gracias a su orografía diversa, su clima con identidad, su población rural comprometida y una red de cooperativas que se han sabido adaptar muy bien al paradigma verde y digital», declaró.

Por último, no dudó en lanzar un mensaje optimista para decir que la agricultura de la comarca «no solo tiene pasado, sino que tiene presente y también un futuro importante». Un futuro que se escribe con «la pasión» con la que todos los participantes han intervenido en el foro y con la de aquellos que «hacen posible día a día que el territorio siga siendo un motor de progreso, de empleo y de sostenibilidad».

Asimismo, no pudo evitar dedicar unas palabras de agradecimiento por el esfuerzo añadido tras la fatídica dana, que tanto daño y dolor dejó a su paso el 29 de octubre: «Gracias de corazón por no rendiros y por demostrar, una vez más, que desde Requena también se puede mirar al mundo con esperanza y ambición».