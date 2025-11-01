San Benedetto pone el foco en la formación para atraer y retener el talento

Hace ya 30 años que San Benedetto escogió la comarca de Utiel-Requena para asentarse en España y desde entonces se ha convertido en todo un referente industrial del sector de bebidas no alcohólicas en el país. Pero, como no podía ser de otra forma, su llegada al entorno rural valenciano, influyó definitivamente en la vida de los habitantes de la comarca.

Hoy, genera alrededor de 300 puestos de trabajo directos, además de numerosos puestos indirectos. Este efecto multiplicador contribuye a fijar población y dinamizar la economía del interior valenciano.

Como representante de Agua Mineral San Benedetto en el «Foro Más que Empresas Requena-Utiel» asistió el director general de la compañía, Riccardo Cianfanelli quien rememoró los inicios de la empresa en la comarca escogida «atraídos por sus manantiales y porque nos pareció muy competitiva».

Durante su intervención en la mesa redonda ‘Impulso al Asociacionismo Empresarial y Promoción Económica’, Cianfanelli abordó uno de los temas que determinan la viabilidad de las empresas y el futuro de un territorio: la formación.

Que las compañías y los negocios se instalen en una determinada localidad provoca la atracción de población, y esto garantiza mayores y mejores servicios. Pero, para lograr la permanencia de nuevos vecinos, además de llevar a cabo acciones propias, debe contarse con el apoyo de las administraciones. Y es aquí cuando el director general de Agua Mineral San Benedetto lanzó un mensaje rotundo: «Sería deseable que en los centros de educación se impartieran ciclos formativos de electromecánica y digitalización».

«Para una empresa como la nuestra es un reto encontrar talento que se adecúe a las necesidades de la compañía y lograr además retenerlo», explicó Cianfanelli.

Por su parte San Benedetto ofrece planes de carrera para sus empleados con el objetivo de que el talento «pueda crecer con nosotros y nosotros con él» que obtienen grandes resultados, de hecho cuentan con una tasa de rotación cero, lograda también por la relación tan estrecha que tienen con los empleados.

Sin embargo, resaltar y poner en valor la calidad de vida que hay en Utiel-Requena y resolver algunos de los problemas de conectividad de la zona con el resto de la región, sería, en opinión del directivo, «definitivo para dar más impulso a la comarca».

Industria y empleo en el entorno rural

Con treinta años de historia en España, la compañía de origen italiano apostó decididamente por el entorno rural valenciano, consolidando en Requena una planta que es sinónimo de empleo, innovación y sostenibilidad.

Pese a su carácter internacional, San Benedetto tiene un fuerte acento valenciano. Desde su sede en San Antonio de Requena se fabrican y envasan marcas tan reconocidas como Fuente Primavera, Upgrade Enjoy, Succoso o los Tés San Benedetto presentes en supermercados y tiendas de todo el país.

La llegada de San Benedetto a Requena supuso, sin duda, un antes y un después para la comarca. En una zona tradicionalmente agrícola, la implantación de una planta industrial de estas características demostró que el medio rural también puede ser un motor de progreso económico.

«En Requena hemos conseguido demostrar que se puede generar industria, innovación y crecimiento sostenible en un entorno rural», destacan desde la compañía.

Lo que comenzó como un proyecto industrial pionero se ha convertido en una historia de éxito con impacto real en la vida de la comarca.