CSIF denuncia la sobrecarga de trabajo y las condiciones laborales del Palacio de Justicia de Requena

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la situación límite que atraviesan los funcionarios del Palacio de Justicia de Requena, especialmente en el antiguo Juzgado nº 1, actualmente Servicio Común de Tramitación plazas 1, debido a la falta de personal y a las deficientes condiciones de trabajo.

"Desde el mes de julio, este servicio cuenta con tres funcionarios menos, lo que ha provocado una acumulación de expedientes en las mesas y una carga de trabajo inasumible para el personal existente. A día de hoy, solo se ha cubierto una de las tres plazas vacantes, situación que agrava la presión diaria sobre los trabajadores", expresan desde CSIF.

CSIF también advierte de la "sobrecarga que soporta el personal asignado a funciones de Violencia sobre la Mujer, quienes deben atender detenidos y nuevas competencias derivadas de la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el 3 de octubre". El sindicato recuerda que el Gobierno Central se comprometió a reforzar las plantillas de estos juzgados, algo que resulta ya urgente e imprescindible.

Asimismo, CSIF recuerda que, con la implantación de los Tribunales de Instancia, ya alertó de la pérdida de un funcionario en el Servicio Común de Tramitación al ser destinado al Registro Civil. Por ello, reclama la creación de una plaza estructural en dicho servicio para evitar una merma de recursos humanos que agrava la sobrecarga actual.

Deficiencias ambientales

"A estos problemas de personal se suman las deficientes condiciones ambientales derivadas de las obras de acondicionamiento de los sistemas de ventilación que se están realizando desde julio. Los trabajadores están soportando ruidos constantes, polvo, cambios bruscos de temperatura y molestias continuas, a pesar de que la Administración aseguró que los trabajos se realizarían por las tardes y finalizarían en octubre", manifiestan. Delegados de CSIF han podido comprobar in situ que las obras se llevan a cabo durante el horario laboral, incluso mientras se celebraban declaraciones de detenidos, con el consiguiente perjuicio para la labor judicial.

Ante esta situación, CSIF exige a la Consellera de Justicia, a la Directora General de Justicia y al alcalde de Requena que "visiten personalmente el Palacio de Justicia para comprobar las condiciones en las que trabajan los funcionarios y adopten medidas urgentes que garanticen un servicio público de calidad y unas condiciones laborales dignas".