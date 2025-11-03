Joselito recibe emocionado la distinción honorífica de Hijo Adoptivo de Utiel

El pasado sábado, el reconocido artista José Jiménez Fernández, Joselito, recibía de manos del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, la distinción honorífica de hijo adoptivo del municipio.

Un emotivo acto en el que cientos de vecinos se dieron cita en el Teatro Rambal para homenajear a uno de sus paisanos más reconocidos, el cantante y actor José Jiménez Fernández, conocido artísticamente como Joselito. El artista, natural de Beas de Segura (Jaén) llegó a Utiel en los años 50 con tan solo 6 años. Desde entonces siempre ha llevado a Utiel en su corazón , y ha desarrollado su prolífica carrera profesional haciendo gala de su utielanía, promocionando la cultura y tradiciones del municipio como embajador de Utiel por todo el mundo.

“Me siento muy feliz por este nombramiento de Hijo Adoptivo de Utiel. Yo nunca lo había podido imaginar. Es más de lo que podía soñar. Me hace muchísima ilusión “ destacaba Joselito. Un discurso cargado de emoción en el que el artista agradeció el constante cariño de sus vecinos y envió un mensaje de apoyo a los damnificados por la dana.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, le hacía entrega de este reconocimiento oficial a la dilatada trayectoria del cantante y actor y agradecía su destacada labor como embajador del municipio por todo el mundo. “Para mí es un orgullo poder hacer la entrega oficial del nombramiento a Joselito. Quiero resaltar la bondad y total predisposición de Joselito para contribuir con Utiel, mostrando siempre su apoyo a asociaciones y a cualquier vecino que ha solicitado su ayuda. Mis sinceras felicitaciones para Joselito, su mujer Marifé y para toda la familia por este merecidísimo homenaje”

"Joselito" con la distinción de Hijo Adoptivo de Utiel junto al alcalde, Ricardo Gabaldón. / Ayuntamiento de Utiel

La distinción honorífica incluye inscripción en la que se ensalza la figura del artista y su vínculo afectivo con Utiel: “ El Muy Ilustre Ayuntamiento de Utiel en sesión plenaria celebrada el 26 de septiembre de 2024 acordó por unanimidad la concesión del título de hijo adoptivo de Utiel a D. José Jiménez Fernández, Joselito, en reconocimiento a su dilatada y exitosa carrera artística de proyección internacional, así como por su destacada contribución en favor de la cultura y la promoción del municipio de Utiel.

El Teatro Rambal se convirtió en escenario de cine y televisión con un emotivo homenaje con actuaciones teatrales y musicales de artistas utielanos que hicieron un repaso a su prolífica carrera. Una ceremonia cargada de emotividad y espectáculo gracias a la brillante puesta en escena de la Agrupación Escénica Enrique Rambal y las extraordinarias actuaciones de Miguel Font, Silvia Valero, Ángel Ponce y Belén Gabaldón interpretando algunas de sus canciones más populares, además de las destacadas aportaciones artísticas de Gabriel García al piano y arreglos y del arte y expresividad de la bailarina Jimena García.