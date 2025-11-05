El alcalde de Utiel se reúne con la CHJ para evaluar las actuaciones en el cauce del río Magro
Se han abordado las obras de emergencia que se están ejecutando de forma coordinada entre las diferentes administraciones
S. García
Esta mañana el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, acompañado de concejales y técnicos municipales, ha mantenido una reunión con responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para tratar el avance de las obras de emergencia que este organismo está desarrollando en el municipio tras la dana.
Teodoro Estrela, Diego Irles y Vicente Botella, técnicos de la CHJ, han enumerado las actuaciones que se están ejecutando con el proyecto de ampliación del cauce del río Magro así como las intervenciones en diferentes tramos de zonas encauzadas y la intersección con la carretera N-III donde también están actuando la Generalitat a través de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón ha remarcado que “la coordinación técnica con la Confederación Hidrográfica del Júcar es fundamental para ajustar las obras al comportamiento del cauce y garantizar su compatibilidad hidráulica. Estamos trabajando de forma conjunta entre las diferentes administraciones tanto en el puente y N-III como en el ensanche del cauce para ofrecer una solución técnica y preventiva que evite efectos adversos ante situaciones extraordinarias”.
Con el ensanchamiento del cauce en 11 metros y el nuevo diseño del puente de 37.6 metros de longitud, se incrementará la capacidad hidráulica del río Magro a su paso por Utiel lo que permitirá ofrecer mayor seguridad en episodios de crecidas sobrevenidas con aumento considerable de caudal.
