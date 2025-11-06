El Ayuntamiento de Utiel acondiciona el Centro Social de Las Cuevas

El Ayuntamiento de Utiel continúa con trabajos de mejora y mantenimiento de edificios municipales como los que se están ejecutando en el Centro Social de la pedanía de Las Cuevas.

Actualmente se están preparando los espacios para adecuar las instalaciones y se han iniciado labores de pintura de las diferentes salas del recinto municipal.

Próximamente, el consistorio utielano continuará con el tratamiento especial de vitrificado de suelos, al igual que ya ha realizado en otros centros de titularidad municipal, y con la adecuación de las instalaciones con diferentes tareas de mantenimiento como la restauración de las butacas del centro.

"Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Utiel mejora los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía en espacios municipales que cuentan con especial afluencia de vecinos, como es el caso del Centro Social de Las Cuevas", expresan.