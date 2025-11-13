La Generalitat y la FVMP participan en Utiel en una jornada que busca mejorar la protección de las víctimas de ocupación ilegal

La Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) han participado en la Jornada ‘Víctimas de la ocupación de viviendas’ en el municipio de Utiel. Un encuentro ideado para seguir fortaleciendo la protección de las víctimas de ocupación y la coordinación entre instituciones, profesionales y cuerpos de seguridad.

“La ocupación es un delito que vulnera derechos fundamentales, pero, sobre todo, atenta contra la dignidad de las personas. Y por eso, desde la Generalitat, queremos reiterar un mensaje firme en el que recordamos que las personas afectadas por la ocupación de sus viviendas son víctimas, y deben ser tratadas como tales, con toda la atención, el respeto y el acompañamiento que merecen”, defiende la titular de Justicia.

“Especialmente con quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad como las personas mayores, con discapacidad, familias con menores o en dificultades económicas. Ninguna persona que haya perdido su hogar debe sentirse sola o desamparada”, señala Martínez.

Jornada. / GVA

Esta jornada, ejemplo de cooperación entre administraciones, se ha concebido como una oportunidad para compartir conocimientos, mejorar la respuesta pública y reafirmar el compromiso de las entidades organizadoras y colaboradoras con la justicia y la convivencia.

Durante la última década, la ocupación ilegal de viviendas ha crecido en la Comunitat Valenciana. Según datos publicados en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, las denuncias por ocupación en la Comunitat Valenciana aumentaron en 2024 un 7,7%, respecto al año anterior.

“No se trata solo de un conflicto legal o administrativo, sino de una realidad que golpea de lleno la estabilidad y la seguridad de muchas familias. Detrás de cada caso hay una historia personal, un hogar perdido, una vida interrumpida, una sensación de impotencia que no podemos ignorar”, remarca la consellera.

OAVD: un servicio de orientación y acompañamiento

Para atender estas situaciones, la Generalitat dispone de una red sólida y cercana: las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD). Estas 37 oficinas, presentes en todo el territorio valenciano, ofrecen un servicio público gratuito y especializado que combina asesoramiento jurídico, atención psicológica y apoyo social.

“Son espacios de confianza y protección, donde las víctimas reciben orientación, acompañamiento y una atención integral adaptada a sus necesidades”, explicado la consellera.

Esta tarea requiere equipos profesionales bien formados y coordinados. Por eso, la Conselleria de Justicia y Administración Pública ha reforzado la formación de los equipos de la Red OAVD, en colaboración con las universidades de la Comunitat Valenciana, para dotarles de herramientas más técnicas y actualizadas en materia de ocupación ilegal.

“Somos conscientes de que una atención eficaz solo es posible cuando se combina el conocimiento con la sensibilidad humana”, señala Nuria Martínez.