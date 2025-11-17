La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino y Fademur organizan el curso de “Poda de Viña” para mejorar la empleabilidad en el sector agrario

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (MITV), a través del equipo técnico del Proyecto Adapt@+t, colabora con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en la organización del curso “Poda de Viña”, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2025 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Utiel, situado en C/ Camino, 1 de Utiel.

Esta acción formativa se enmarca dentro de las iniciativas impulsadas por el Proyecto Adapt@+t para la mejora de la empleabilidad en el sector agrario, fomentando la cualificación profesional y la diversificación de oportunidades laborales en el medio rural a través de iniciativas propias o en colaboración con otras entidades.

El curso será impartido por Mª Ángeles Novella Herrero, técnica de la Estación Enológica de Requena, y está dirigido a viticultores, personas trabajadoras del sector y público interesado en adquirir o actualizar sus conocimientos sobre las técnicas de poda de la vid.

Durante las tres jornadas, se combinarán contenidos teóricos y prácticos: desde el diseño de la plantación y los tipos de poda, hasta la poda de formación y la poda de viñas en producción. La primera sesión se desarrollará de 17 a 20 horas, mientras que las dos restantes de 15:30 a 18:30 horas.

La actividad es gratuita y las inscripciones deben realizarse a través del Portal Agrario de la Generalitat Valenciana, en el este enlace.

El Proyecto Adapt@+t forma parte del Programa Empace 2025-2026del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) y se enmarca dentro del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local firmado por la MITV junto a los nueve municipios que la integran: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.