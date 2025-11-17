La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino y Fademur organizan el curso de “Poda de Viña” para mejorar la empleabilidad en el sector agrario
Se trata de un curso de tres jornadas, que tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre en las que se combinarán contenidos teóricos y prácticos, desde el diseño de la plantación y los tipos de poda, hasta la poda de formación y la poda de viñas en producción
La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (MITV), a través del equipo técnico del Proyecto Adapt@+t, colabora con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en la organización del curso “Poda de Viña”, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2025 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Utiel, situado en C/ Camino, 1 de Utiel.
Esta acción formativa se enmarca dentro de las iniciativas impulsadas por el Proyecto Adapt@+t para la mejora de la empleabilidad en el sector agrario, fomentando la cualificación profesional y la diversificación de oportunidades laborales en el medio rural a través de iniciativas propias o en colaboración con otras entidades.
El curso será impartido por Mª Ángeles Novella Herrero, técnica de la Estación Enológica de Requena, y está dirigido a viticultores, personas trabajadoras del sector y público interesado en adquirir o actualizar sus conocimientos sobre las técnicas de poda de la vid.
Durante las tres jornadas, se combinarán contenidos teóricos y prácticos: desde el diseño de la plantación y los tipos de poda, hasta la poda de formación y la poda de viñas en producción. La primera sesión se desarrollará de 17 a 20 horas, mientras que las dos restantes de 15:30 a 18:30 horas.
La actividad es gratuita y las inscripciones deben realizarse a través del Portal Agrario de la Generalitat Valenciana, en el este enlace.
El Proyecto Adapt@+t forma parte del Programa Empace 2025-2026del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) y se enmarca dentro del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local firmado por la MITV junto a los nueve municipios que la integran: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.
