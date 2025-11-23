Actos del 25N
El arte con perspectiva feminista toma la calle en Dénia
levante-emv
El arte con perspectiva feminista toma la calle en Dénia. La Plaça de la Constitució acoge la exposición «Som marea», organizada por la concejalía de Igualdad y Diversidad con motivo del 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Los collages de la diseñadora gráfica Mireiacreativa cubren las caras de cuatro cubos de gran tamaño que están delante del ayuntamiento. «No es solo una muestra artística. Es una invitación colectiva a mirar, a escuchar y a repensarnos en el género y la igualdad», ha explicado el concejal Javier Scotto.
En cada cara de los cubos, se abordan las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres: desigualdades cotidianas, las identidades y su representación o las estructuras represoras de poder. n
- El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
- Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- El propietario del El Ventorro confirma que Mazón y Vilaplana abandonaron en el restaurante entre las 18.30 y las 19 horas
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana