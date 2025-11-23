Juicio por intentar violar a una joven en una parada del tren de la Marina

El acusado de intentar violar a una joven en una parada del TRAM de la Marina se enfrenta a una posible pena de prisión de tres años, once meses y 29 días por un delito de agresión sexual en grado de tentativa. El juicio tendrá lugar este lunes en la Audiencia de Alicante.

La agresión ocurrió el 18 de noviembre de 2022. Sobre las 9 de la noche, cuando ya era noche cerrada, la joven se bajó del tren. Según el relato de la Fiscalía, uno de los pasajeros se apeó también y siguió a la chica, que se dirigía a pie hacia su casa. Ya había coincidido con ella en el mismo vagón.

El ahora encausado abrazó, según el escrito de acusación, por la espalda a su víctima. La cogió y arrastró dentro de una pinada. La tiró al suelo.

Mientras le levantaba el vestido, él se desabrochaba el pantalón. El agresor no llegó a consumar la violación. Un hombre que circulaba en un vehículo escuchó los gritos de socorro de la víctima. Entró en la pinada.

El acusado se vio descubierto y cesó en su intento de forzar a la joven. Salió corriendo y huyó del lugar. Luego su víctima lo identificó. n