Vertebración comarcal
La Marina logra fondos europeos para dinamizar sus zonas rurales
La Macma es la única mancomunidad de España que entra en un plan para atraer a residentes y generar empleo verde en pequeños pueblos
La Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta (Macma) está en sintonía con Europa. Ha conseguido entrar en dos importantes proyectos europeos que dan impulso a las zonas rurales y vertebran el territorio. Es, de hecho, la única mancomunidad de España seleccionada como socia en el proyecto Restart@Urbact. Se basa en crear servicios de calidad en pequeños pueblos para atraer a nuevos residentes y generar empleo verde. El objetivo es que zonas en riesgo de despoblación sean atractivas para vivir, trabajar y emprender. La Macma gestionará unos 120.000 euros.
El otro proyecto europeo es ChildStory. La mancomunidad de la Marina Alta recibirá casi 80.000 euros. Trabajará en empoderar a las niñas y niños de las zonas rurales y en reforzar su estima al territorio. n
- El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
- Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- El propietario del El Ventorro confirma que Mazón y Vilaplana abandonaron en el restaurante entre las 18.30 y las 19 horas
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana