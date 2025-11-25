Tierra Bobal conquista Madrid con un viaje sensorial al interior valenciano

Tierra Bobal ha llevado a Madrid una experiencia diseñada para acercar a los asistentes a la esencia del interior valenciano, un destino integrado por los municipios de Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.

Los asistentes han conocido de cerca el destino a través de los vinos más representativos de la DO Utiel-Requena, entre los que destacan los de la variedad autóctona Bobal, Cavas de Requena con sello de la DOP Cava y productos gastronómicos locales, como embutidos, aceite y quesos tradicionales. Este evento celebrado en la Escuela Española de Cata, ha sido financiado por los Fondos Europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este encuentro ha reunido a profesionales vinculados al turismo, la gastronomía, cultura o estilo de vida, así como generadores de opinión y medios especializados, lo que ha generado un diálogo muy cercano y cualificado en torno al potencial de Tierra Bobal.

Un destino que combina identidad, sostenibilidad y cultura

Durante la apertura, Galo Valle García, vicepresidente de la Mancomunidad del Interior Tierra del vino, destacó: “Tierra Bobal es el resultado de muchos años de trabajo colectivo de nuestros nueve municipios. Aquí se dan la mano la tradición vitivinícola, los paisajes de bosque y viñedo y una forma de vivir el territorio que queremos compartir con quienes nos visitan. Nuestro objetivo es que, cuando alguien piense en escaparse al interior valenciano, piense en Tierra Bobal”.

Una cata para descubrir los vinos, cavas y los sabores del territorio

La directora de la Escuela Española de Cata, Carmen Garrobo, ha llevado a cabo una cata guiada, con la que hizo partícipes a los asistentes para degustar y sentir los vinos más representativos de la DO Utiel-Requena, explorar los cavas de Requena con sello DOP Cava y descubrir productos gastronómicos locales que combinan legado y tradición artesana.

Cada sorbo y cada bocado han despertado sensaciones únicas, desde la intensidad de los aromas frutales de los vinos y cavas hasta la textura delicada de los quesos y embutidos locales, ofreciendo así un viaje sensorial completo por la comarca.

Entre los asistentes, las sensaciones han sido muy positivas. “Ha sido una experiencia muy inspiradora; hemos descubierto un destino que combina vino, naturaleza y cultura con mucha coherencia”, ha señalado un periodista radiofónico.

Una asesora de destinos turísticos europeos destacó: “Conocíamos los vinos de Utiel-Requena, pero hoy hemos entendido mejor todo lo que hay detrás: pueblos, paisaje y una oferta turística con muchísimo recorrido”.

El ambiente ha permitido también un intercambio natural de sensaciones y preguntas, donde los asistentes han sentido y comprendido la esencia de Tierra Bobal, desde sus raíces históricas hasta sus perspectivas de futuro.

Un cierre para compartir ideas y nuevas posibilidades

El encuentro ha concluido con un espacio de conversación distendida, con intercambio de impresiones y debates sobre el potencial del destino. La jornada ha generado un sentimiento de conexión y entusiasmo, y ha abierto puertas a futuras colaboraciones y proyectos que reflejan la riqueza y diversidad del territorio.

Para la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, el balance del encuentro ha muy positivo. “Nos vamos con la sensación de que Tierra Bobal ha conectado muy bien con los profesionales invitados. Han surgido ideas concretas de colaboración en ámbitos como el enoturismo, las escapadas de naturaleza y la organización de eventos en el territorio”, señalaron desde el equipo técnico de la Mancomunidad.