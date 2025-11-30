El Verger cede suelo para una cooperativa de viviendas a precio asequible

Otro modelo de vivienda pública a precio asequible es posible. El Verger apuesta por impulsar una cooperativa de viviendas de protección pública en un suelo municipal cedido por 90 años (el ayuntamiento mantendrá siempre la propiedad).

El gobierno de El Verger, de Compromís y PSPV, ha puesto en marcha un proyecto pionero para facilitar el acceso a la vivienda. La fórmula de la cooperativa es «social, sostenible y no tiene ánimo de especulación». La iniciativa se desarrollará de la mano de la Federación de Cooperativas de Vivienda de la Comunitat Valenciana (Fecovi). Es un modelo consolidado en distintas ciudades europeas.

El gobierno local quiere poner la primera piedra para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y colectivos vulnerables. Asegura que la promoción se construirá a precio de coste y no se contagiará de la especulación.

El solar que el ayuntamiento cederá está en la calle Mestre José Vives. Una de las viviendas será de uso municipal y permitirá atender situaciones de emergencia residencial.

El consistorio será socio fundador de la cooperativa. Optará a ayudas para el fomento de la vivienda cooperativa y social. n