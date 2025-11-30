Pisos sociales
El Verger cede suelo para una cooperativa de viviendas a precio asequible
Otro modelo de vivienda pública a precio asequible es posible. El Verger apuesta por impulsar una cooperativa de viviendas de protección pública en un suelo municipal cedido por 90 años (el ayuntamiento mantendrá siempre la propiedad).
El gobierno de El Verger, de Compromís y PSPV, ha puesto en marcha un proyecto pionero para facilitar el acceso a la vivienda. La fórmula de la cooperativa es «social, sostenible y no tiene ánimo de especulación». La iniciativa se desarrollará de la mano de la Federación de Cooperativas de Vivienda de la Comunitat Valenciana (Fecovi). Es un modelo consolidado en distintas ciudades europeas.
El gobierno local quiere poner la primera piedra para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y colectivos vulnerables. Asegura que la promoción se construirá a precio de coste y no se contagiará de la especulación.
El solar que el ayuntamiento cederá está en la calle Mestre José Vives. Una de las viviendas será de uso municipal y permitirá atender situaciones de emergencia residencial.
El consistorio será socio fundador de la cooperativa. Optará a ayudas para el fomento de la vivienda cooperativa y social. n
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- La información aportada al juzgado revela que Vilaplana habría pagado el aparcamiento a las 19:47 horas
- El jefe de gabinete de Carlos Mazón: 'Espero y deseo que esto se aclare lo antes posible