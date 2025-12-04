Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de Tierra Bobal, seis años de identidad compartida

Tierra Bobal celebra su sexto aniversario con una programación especial del 12 al 14 de diciembre. Programación amplia que incluye rutas patrimoniales, senderismo y actividades de naturaleza, experiencias de ecoturismo, visitas a bodegas y catas guiadas, propuestas culturales, experiencias gastronómicas, ofertas y estancias especiales

Miguel Marzal

València

Del 12 al 14 de diciembre de 2025 celebramos seis años de vida de la marca de destino turístico Tierra Bobal, una marca que va mucho más allá de un destino turístico y que poco a poco se va consolidando como un proyecto que une enoturismo, patrimonio natural, historia, gastronomía y turismo sostenible de los nueve municipios que la componen, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Sinarcas, Requena, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.

Desde su creación en 2019, la marca ha logrado posicionar el territorio como un destino auténtico y diverso, con una cultura del vino asentada en sus más de 2.500 años de historia, paisajes singulares y una identidad compartida que sigue creciendo. Un proyecto común que une paisajes y personas, organizaciones y empresas, bajo un mismo proyecto de territorio, construido con vocación de futuro, enraizado en el pasado y abierto a todos.

Durante este Día tan especial, abrimos nuestras puertas, rutas y espacios: convocamos a vecinos y visitantes a descubrir, disfrutar y celebrar nuestra Tierra Bobal y a celebrar nuestra identidad común a través de programación especial que podrás consultar con detalle en www.tierrabobal.es

13 de diciembre: Día de Tierra Bobal en Camporrobles

El sábado 13 de diciembre se celebra el Día de Tierra Bobal, la jornada central del aniversario. Será un encuentro abierto que combina actividades culturales, divulgativas y participativas, con el objetivo de dar visibilidad al trabajo conjunto desarrollado y reforzar la identidad territorial.

La asistencia es gratuita, con aforo limitado e inscripción previa.

Programa del 13 de diciembre

10 horas | Visita al Centro de Interpretación de El Molón de Camporrobles

11:30 horas | Jornada de Sensibilización Tierra Bobal: El Turismo como motor de desarrollo sostenible de la comarca

Mesa redonda: “Miradas externas que impulsan: el valor de Tierra Bobal como destino”.

Mesa redonda: “Miradas internas que consolidan: la transformación participada de Tierra Bobal”.

14 horas | Ofrenda celtíbera a cargo de la Asociación Histórico Cultural Héroes del Tollo

14:30 horas | Espacio para el encuentro y el diálogo entre los asistentes, con música y gastronomía local

Programación del 12 al 14 de diciembre: Experiencias Tierra Bobal

A lo largo de tres días, ayuntamientos, entidades y empresas del territorio ofrecerán una programación amplia que incluye: rutas patrimoniales, senderismo y actividades de naturaleza, experiencias de ecoturismo, visitas a bodegas y catas guiadas, propuestas culturales, experiencias gastronómicas, ofertas y estancias especiales.

Una oportunidad para descubrir, disfrutar y celebrar todo lo que Tierra Bobal representa.

Tierra Bobal, seis años creciendo como territorio. Descúbrela. Disfrútala. Celébrala.

Esta acción forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Tierra Bobal financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea – NextGenerationEU, en concreto del eje programático “Competitividad”, y dentro de acción denominada “Sensibilización Turística”, cuyo objetivo es desarrollar campañas de sensibilización para generar actitudes positivas frente al turismo, acciones de fomento del conocimiento del destino, jornadas formativas y visitas a espacios emblemáticos así como la realización de una jornada lúdica anual de Tierra Bobal con actividades en todos los municipios.

