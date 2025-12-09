La Orquesta Filarmónica de Requena abordará obras de Wagner y Chaikovski en el Concierto de Navidad

La Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, dirigida por Francisco Melero, protagonizará el Concierto de Navidad que organiza la formación requenense con el patrocinio de la Fundación Ciudad de Requena y la Bodega Raíces Ibéricas. La actuación tendrá lugar en el Teatro Principal de Requena, el sábado 20 de diciembre a las 19 horas, en el que se abordará un exigente programa, Wagner & Chaikovski, titanes del Romanticismo, que rinde homenaje a dos gigantes de la música sinfónica. Los organizadores ultiman un evento que se enmarca en el ciclo Las cuatro estaciones.

En la primera parte, la orquesta interpretará la Cabalgata de las Valquirias de Wagner y la Obertura de Romeo y Julieta de Chaikovski; en la segunda, la Obertura de Tannhaüser y una selección de El lago de los cisnes; y para finalizar el concierto, la Suite Navideña junto con el Coro del Conservatorio Mariano Pérez Sánchez de Requena. Esta propuesta transportará al público a mundos épicos y románticos, con obras de referencia que han marcado la historia de la música clásica por su intensidad emocional, riqueza orquestal y belleza melódica.

Ernesto Monzó, presidente de la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, asegura que “el Concierto de Navidad es, sin duda, uno de los momentos más esperados del año para nuestra orquesta y para Requena; y señala que la formación propondrá “un viaje musical extraordinario con obras de Wagner y Chaikovski, dos grandes compositores que han marcado la historia de la música universal”.

El presidente subraya que “en estas fechas tan especiales, desde la orquesta queremos agradecer profundamente el compromiso de nuestros músicos, el apoyo del público y la colaboración de nuestros principales patrocinadores, la Fundación Ciudad de Requena y Bodegas Raíces Ibéricas. Monzó invita al público a “compartir juntos una noche mágica, llena de música, armonía, emoción y espíritu navideño”.

Las entradas se pueden conseguir anticipadamente en la misma página web de la orquesta y en la calle Norberto Piñango nº 17 bajo, de Requena, por 10 euros, a partir del miércoles 10 de diciembre; el precio en taquilla el día del concierto serán 12 euros.