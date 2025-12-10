La consellera de Educación se compromete con la reconstrucción del IES Alameda de Utiel

El curso escolar 2025-2026 arrancó de forma atípica en Utiel. El alumnado del IES Alameda, centro totalmente arrasado por la dana, empezó la 'vuelta al cole' el pasado 9 de septiembre repartido en cinco instalaciones del municipio. Esta distribución provisional, que afecta a grupos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, ha sido posible gracias a la colaboración de la Escuela Oficial de Idiomas, el CEIP Canónigo Muñoz, el IES Miguel Ballesteros Viana, la Escuela de Hostelería y el polideportivo municipal El Nogueral.

Ahora, a punto de acabar el primer trimestre, la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí Ferre, ha iniciado su agenda institucional en Utiel, para conocer de primera mano la situación del alumnado del IES Alameda y abogar por "lugares escolares de calidad". La consellera ha estado acompañada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy; el director general de Infraestructuras Educativas; José Mª Larena; el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón; y la segunda teniente alcalde y concejala de Educación, Comercio, Mujer, Juventud e Infancia, Carmina Febré. Además, ha mantenido un encuentro con la comunidad educativa.

Asimismo, ha visitado las instalaciones del CEIP Enrique Rambal. Este centro acoge actualmente al estudiantado del Conservatorio Profesional de Música de Utiel que, anteriormente, estaba ubicado en el IES Alameda.

La consellera Carmen Ortí durante la reunión. / GVA

En el marco de esta visita, la nueva consellera de Educación ha repasado junto con representantes del ayuntamiento y sus equipos directivos las líneas de actuación previstas para los próximos meses. Entre ellas figuran la instalación de aulas provisionales, la búsqueda de nuevos espacios municipales adaptables a uso educativo y la coordinación con la Dirección General de Infraestructuras Educativas para definir un “cronograma firme y realista de reconstrucción del instituto.”

En este sentido, Ortí ha destacado “la prioridad absoluta del departamento en garantizar condiciones de aprendizaje dignas, seguras y cohesionadas para todo el alumnado del IES Alameda”.

Al final de su visita, Ortí Ferre ha agradecido la implicación de la comunidad educativa y de los centros que han cedido espacios, “cuyo esfuerzo ha permitido mantener la actividad académica pese a las dificultades derivadas del episodio meteorológico extremo.”

CEIP Doctor Corachán, en Chiva

Posteriormente, la nueva responsable de la administración educativa y cultural de la Comunitat Valenciana se ha desplazado hasta la localidad de Chiva, donde se ha interesado por el estado de ejecución de las obras del nuevo CEIP Doctor Corachán.

Este centro, que cuenta con un presupuesto de la Generalitat que asciende a 8.120.688,93 euros, ha sido demolido y se encuentra en fase de construcción en otra parcela. El nuevo edificio contará con seis unidades de Infantil, doce de Primaria y un comedor con 360 puestos en dos turnos.

Por otro lado, Carmen Ortí ha visitado la muralla de Chiva, de origen andalusí y afectada también por la barrancada. El Consell, tras declarar el pasado mes de abril la emergencia de la contratación de las obras de reparación aprobó un presupuesto de 398.898,64 euros para realizar los trabajos.