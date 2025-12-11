Utiel premia el reciclaje con vales de compra en comercios locales gracias al CVI

El Consorcio Valencia Interior (CVI) ha puesto en marcha en Utiel una nueva edición de la campaña navideña de reparto de vales de compra dirigida a premiar a las vecinas y vecinos que han depositado adecuadamente sus residuos en el ecoparque y el ecomóvil. A través del programa 'Mi Cuenta Ambiental', la iniciativa reconoce el compromiso medioambiental de la ciudadanía y lo convierte en un beneficio directo para las familias y para el tejido comercial del municipio.

Gracias a esta campaña, los vales podrán canjearse en más de 120 comercios locales adheridos, fomentando las compras de proximidad y el dinamismo de la economía local en una de las épocas más importantes para el pequeño comercio, como es la Navidad.

El procedimiento es el siguiente: todas aquellas personas que hayan hecho uso del ecoparque o del ecomóvil del CVI durante el año deberán llamar al teléfono 637 588 567 para solicitar cita previa y poder recoger sus vales de compra. El plazo de recogida estará abierto hasta el 10 de enero, en la sede de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, situada en la calle Adarve, número 5 de Utiel. Los vales podrán canjearse hasta el 30 de enero en los establecimientos participantes. En la pasada edición, el CVI repartió 16.180 euros y benefició a más de 1.330 familias que vieron cómo se aliviaba su economía durante las fiestas navideñas con esta campaña.

Esta iniciativa está consolidada y con ella se pretende unir el buen comportamiento medioambiental con el impulso al comercio local gracias, por un lado, al Ayuntamiento de Utiel y, por otro, a la colaboración de la Asociación del Comercio y la Industria de Utiel, y Asociación Utiel Gastronómica. Y es que los comerciantes llevan años colaborando activamente con esta tarea de reconocimiento a las personas de Utiel que ayudan a conseguir mejores resultados medioambientales en las instalaciones del CVI.