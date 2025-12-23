Utiel tendrá 35 viviendas industrializadas para personas que perdieron su hogar en la dana

La dana del 29 de octubre de 2024 afectó gravemente a miles de hogares valencianos. Muchas personas todavía no han podido regresar a su vivienda, y con el propósito de ofrecer una solución asequible, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado la próxima construcción de unas 35 viviendas de protección pública industrializadas, en este caso en Utiel, para dar solución habitacional a personas que perdieron su hogar a causa de la dana.

Así lo ha comunicado en su visita hoy a Utiel, donde se ha reunido con el alcalde de esta localidad, Ricardo Gabaldón, y la corporación municipal, junto al secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y el director general, Juan Antonio Pérez. Susana Camarero ha destacado que “estas viviendas van a ser una realidad gracias a la implicación del Ayuntamiento de Utiel, que ha cedido un solar municipal para construir viviendas de protección pública, dentro del Plan de Reconstrucción Local-Dana”.

“Desde el minuto uno nos pusimos manos a la obra en los trabajos de reconstrucción y la vivienda es una de las principales prioridades ya que es un pilar fundamental para la creación de oportunidades de futuro”, ha remarcado. La vicepresidenta ha asegurado que, “al grave problema de la falta de vivienda, se le suma un reto aún mayor como es la reconstrucción de todo aquello que fue destruido por la riada”, es por ello que -ha continuado- “la Generalitat ha buscado soluciones rápidas y seguras como la vivienda industrializada que van a permitir agilizar los plazos de ejecución, mejorar el control de la calidad y garantizar la eficiencia energética para dar oferta real y asequible”.

“En un Consell en el que las personas son lo primero”, ha continuado diciendo, “la construcción de viviendas industrializadas no es una moda ni un capricho técnico, es una transformación profunda de cómo concebimos la política pública de vivienda para hacerla más ágil, eficiente y sostenible”.

Reunión entre el Ayuntamiento de Utiel y la Conselleria de Vivienda. / A. U.

Para responder a las exigencias actuales, Susana Camarero ha explicado cómo la Generalitat ha puesto en marcha instrumentos como el Plan VIVE, para impulsar la construcción de vivienda de protección pública en toda la Comunitat, y el Plan VIVE Dana, un proyecto para construir casas industrializadas en los municipios afectados por la riada, que ha arrancado con una fase inicial de 250 viviendas.

Primeras viviendas en Albal y Torrent

Camarero ha recordado que "Albal y Torrent son los primeros municipios en los que la Generalitat optó por la vivienda industrializada para atender la necesidad habitacional en las zonas afectadas por la dana, con una inversión de 15 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses". Con Utiel, se pone en marcha la tercera licitación del primer pliego en España de vivienda industrializada, con una inversión total prevista en estos tres municipios de 21,7 millones de euros, financiados por la Generalitat.

Las viviendas de Utiel se edificarán en una parcela con una superficie de 1.417 m², ubicada entre las calles Minglanilla, avenida de Tejeda y avenida de Moya. Los estudios técnicos elaborados por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) prevén la construcción de aproximadamente 35 viviendas. El presupuesto de licitación asciende a 6,7 millones de euros de euros y este martes se inicia la licitación para, en los próximos días, publicarla en la Plataforma de Contratación del Estado.

Reclamación de más fondos para vivienda

En su visita a Utiel, Camarero ha subrayado "la necesidad de aumentar los fondos destinados a vivienda" y ha recordado que "desde la Conselleria están reivindicando todas las opciones posibles". En concreto, ha indicado que, “ante la negativa inicial del Gobierno de España a la financiación con 25 millones para viviendas industrializadas en municipios afectados por la riada, hemos presentado al Ministerio un plan especial de construcción de unas 250 viviendas industrializadas en municipios dana, solicitando autorización para la redistribución de los fondos europeos de la Comunitat para poder destinarlos a vivienda”.

Desde la Generalitat se considera necesario avanzar en la línea de la construcción industrializada de vivienda de protección pública como la opción más conveniente dada su rápida ejecución y puesta en uso. Tanto es así que la previsión es que en un plazo de unos 12 meses se ejecuten los trabajos de redacción de proyectos, básico y de ejecución, y la ejecución de las obras.