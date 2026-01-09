El Consell autoriza la reforma integral y ampliación del centro de salud de Requena por 12 millones

El Consell ha autorizado la contratación de las obras de construcción y de reforma integral y ampliación del centro de salud de Requena, cuyo valor estimado asciende a 12.119.321 euros.

El objeto de este acuerdo es la necesidad de promover la ampliación y reforma del centro de salud de Requena, que se construyó en el año 1975. Concebido como hospital, tras la construcción del nuevo Hospital de Requena en el año 1992, el edificio se transformó en el actual centro de salud de Requena.

Durante estos años ha aumentado considerablemente la prestación sanitaria y el número de profesionales. Por este motivo, se pretende la rehabilitación integral del centro de salud para dotarlo de mayores espacios, reordenar su programa actual de forma más lógica, por áreas asistenciales y adaptarlo a la normativa actual, con el objetivo de reunir así las condiciones óptimas para el adecuado funcionamiento de la actividad asistencial.

El programa funcional consiste en la reordenación de los usos existentes por áreas y la creación de un edificio anexo independiente del edificio principal, destinado a oficinas, medicina del trabajo y consultas polivalentes, para dotar al centro de mayor flexibilidad de uso.

Las obras a desarrollar vienen definidas en el proyecto básico y de ejecución “Reforma y ampliación del centro de salud de Requena”, supervisado por el servicio de Infraestructuras de la dirección general de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad y aprobado por el Órgano de Contratación del Departamento de Salud de Requena.