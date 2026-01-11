Restauración
Las paredes hablan: sale el tapial medieval de Xàbia
¿Y si las paredes hablaran? Pues resulta que sí, que hablan. Y desvelan la evolución de las técnicas constructivas en Xàbia. Antes de la piedra y de los muros de sillares, se construyó con la técnica del tapial (tierra fraguada con encofrados de madera). Ahora se está rehabilitando el palacete dels Xolbi (Casa Candelària), del siglo XV. Las obras suben a dos millones de euros. Estaba muy deteriorado. Amenazaba ruina. Al repicarse los muros, han salido a la luz las robustas e históricas tapias. Son netamente medievales. También hay tramos de adobe. n
