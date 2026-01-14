Requena pone en marcha la Unidad de Hospitalización a Domicilio: más de 200 visitas en dos meses

La Conselleria de Sanidad ha dado respuesta a una necesidad histórica en la comarca de Requena-Utiel con la puesta en marcha la nueva Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) del departamento de Salud de Requena, en funcionamiento desde el pasado 27 de octubre.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha desplazado al centro de salud de Requena y ha destacado que desde la incorporación a la cartera asistencial de esta nueva Unidad de Hospitalización a Domicilio “los profesionales ya han realizado casi 200 visitas domiciliarias, 36 en noviembre y 156 en diciembre, lo que pone de manifiesto la importancia y necesidad de este servicio asistencial”. El objetivo es ir aumentando no solo el volumen de pacientes sino también la calidad asistencial. Para ello, “hemos dotado de forma inicial a esta unidad de una plaza de facultativo y cuatro de enfermería”, ha señalado Gómez.

Así, según ha destacado el conseller “la Comunitat Valenciana es pionera desde los años 80 en atención domiciliaria y en atender a pacientes de alto nivel de complejidad en sus domicilios”, y ha indicado que con este proyecto “respondemos a una necesidad histórica de la comarca, ya que Requena era hasta ahora la única comarca que no disponía de este recurso y con la puesta en marcha de la nueva UHD vamos a acercar la atención sanitaria y ofrecer atención hospitalaria a aquellos pacientes que no requieren de ingreso hospitalario, pero sí de una atención especializada y cuidados específicos”.

En concreto, la UHD supone una alternativa segura y eficiente a la estancia hospitalaria, llevando los cuidados médicos y de enfermería hasta el hogar del paciente. El equipo sanitario realiza visitas domiciliarias programadas, trasladando tanto la tecnología sanitaria precisa (para monitorización, ecografía portátil, dispositivos de diagnósticos), como los tratamientos necesarios. Asimismo, realizan tareas de análisis, administración de infusiones, control de sondas y curas de heridas o seguimiento de enfermos con determinadas patologías agudas o crónicas que pueden ser manejadas de forma segura en casa.

Cabe destacar que el departamento de salud de Requena da cobertura a cerca de 53.000 habitantes, a los que se suman más de 7.500 pacientes de las localidades limítrofes de Castilla La Mancha, que son atendidos en el Hospital de Requena.

Reforma y apliación del centro de salud de Requena

Además, sobre la reforma y ampliación del centro de salud de Requena, que se dio a conocer la semana pasada y que va a contar con un presupuesto de 13 millones de euros, el conseller ha manifestado que “lo que nos va a permitir ampliar la capacidad asistencial del centro y los espacios asistenciales para ofrecer una mejor atención sanitaria a los ciudadanos de Requena”.

Según ha explicado el conseller, “estamos avanzando en la tramitación del proyecto, cuyo presupuesto ya ha sido aprobado por el Consell, y desde la conselleria vamos a proceder a tramitar la licitación con el objetivo de que a finales de este año o inicios del que viene se puedan iniciar las obras en este centro de salud”.

Principalmente, la reforma contempla no solo la remodelación integral sino la ampliación de la infraestructura gracias a la construcción de un edificio anexo independiente del edificio principal.

Imagen de archivo del centro de salud de Requena. / L-EMV

De esta manera, “la ampliación va a permitir ampliar el número de consultas de medicina de familia que pasarán de las 13 actuales hasta las 19 consultas. Además, la instalación dispondrá del espacio suficiente para crear un doble circuito para el flujo de pacientes diferenciando la Urgencias del espacio destinando a aquellos pacientes que acuden con cita programada, lo que evita posibles aglomeraciones y facilita la labor de los profesionales”.

Una vez reformado el centro, en la planta del sótano se ubicarán la base de SAMU y SVB, la inspección médica, la Unidad de Conductas Adictivas, una zona de estar, zona de descanso de personal, vestuarios y almacén.

Asimismo, en la planta baja se va a ubicar el servicio de urgencias, que va a contar con un acceso directo desde el exterior y con cinco salas de tratamientos, en lugar de las tres actuales. Además, se ubicará la sala de esperas de Urgencias, sala de Extracciones, consulta de Pediatría y la Unidad de Salud Mental. Por otra parte, la primera planta acogerá las 19 consultas de Medicina de Familia, una consulta polivalente, así como los gabinetes de Odontología, espirómetros, Ecografía, retinografía y telderma.

La segunda planta albergará el salón de actos, salas de reuniones y almacenes. Finalmente, en el nuevo edificio estarán los espacios para vacunaciones, terapias grupales, riesgos laborales y sindicatos.

67 plazas de difícil cobertura en Requena

Para favorecer el incremento de plantillas, la Conselleria de Sanidad aprobó el decreto que regula las áreas de difícil cobertura, entre las que ha sido designada el área de Requena. Según ha recordado el conseller “lo que hemos aprobado es una serie de incentivos para atraer talento y a los profesionales, como es una mayor puntuación del tiempo trabajado para la bolsa o concurso de traslados o hacer un concurso de méritos con el ánimo de agilizar la toma de posesión de las plazas.

De hecho, la Conselleria ya ha convocado el primer proceso de selección mediante concurso de méritos destinado a la cobertura de un total 902 plazas consideradas de difícil cobertura. En concreto, del departamento de salud de Requena se han incluido en este proceso 67 plazas, de las cuales 19 son de personal Atención Primaria y 48 de distintas especialidades.