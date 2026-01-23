Ricardo Gabaldón reclama "agilidad" para que las ayudas se traduzcan en obras

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, junto con concejales y técnicos municipales, se ha reunido esta semana con el director de la Oficina de Coordinación e Impulso del Comisionado de la dana, Roger Llanes, y con la directora de relaciones institucionales del Comisionado, Bárbara López, para analizar los avances de las obras de recuperación en las principales zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

El objetivo principal del encuentro fue "analizar cómo podemos agilizar todos los contratos y proyectos que están pendientes en el municipio", según cuenta Gabaldón en declaraciones a Levante-EMV. "Tratamos ver de que manera podemos poner las ayudas en la calle, porque todavía están en los bancos y queremos que estén en las calles", afirma el alcalde.

Ricardo Gabaldón avanza que ya tienen una cantidad significativa de memorias aprobadas por el ministerio y que falta su licitación. "Durante la reunión se revisaron las memorias de los proyectos, algunos ya están en fase de licitación, pero otros todavía están pendientes de iniciar este trámite".

Recuperación de los barrios

En este sentido, el alcalde del Partido Popular manifestó que algunas zonas del municipio, como el barrio de la Fuente, ya está prácticamente terminado. "Consistió en dos proyectos, uno de emergencia (ya en marcha) y uno ordinario que comenzará de inmediato", expresa. Otros barrios, como el del Instituto, el de San Isidro, o la Torre de Utiel todavía no se han iniciado las obras de reconstrucción, pero es una de las prioridades de la localidad.

"Desde el Comisionado de la Dana nos dijeron que íbamos bien, que avanzamos a buen ritmo, pero nosotros queremos agilizar y avanzar más", manifiesta. Para ello, barajaron la posibilidad de usar la empresa Tragsa para agilizar cuestiones como las contrataciones o los trámites de ejecución.

Tanto el alcalde como los representantes del Comisionado remarcaron que "es fundamental coordinar de forma periódica estas reuniones de trabajo con responsables de las diferentes administraciones para evaluar las obras de emergencia, agilizar el proceso de reconstrucción y restablecer los principales servicios a los vecinos afectados".