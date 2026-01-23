Requena da el salto a la universidad con la llegada de Enfermería en septiembre

La llegada de los primeros estudios universitarios en Requena está cada vez más cerca. El ayuntamiento y la Fundación Sendas de Luna han firmado un convenio de colaboración que permitirá la creación de un centro universitario en la ciudad, adscrito a la Universidad CEU Cardenal Herrera, y la primera titulación oficial que se impartirá será el Grado en Enfermería.

Este es un importante proyecto educativo que dotará a Requena y a la comarca de estudios superiores oficiales, reforzando así la oferta formativa y generando nuevas oportunidades para los y las jóvenes de la zona. Será en el mes de septiembre, con la entrada del curso escolar 2026/27, cuando esta titulación arranque, aún con un numero de plazas por determinar.

Según el convenio, la Fundación Sendas de Luna será la responsable de tramitar la apertura del centro y su adscripción a la CEU Cardenal Herrera, cumpliendo con todos los requisitos legales y académicos establecidos por las autoridades educativas competentes. Por su parte, el Ayuntamiento de Requena asumirá la adecuación de las instalaciones necesarias, ubicadas en una parcela municipal en la Avenida Alfonso X el Sabio, cuyo uso será modificado para fines educativos.

"Como ubicación definitiva se ha elegido incluir las instalaciones en un edificio multifuncional bastante grande, que vamos a edificar en la Avenida de Alfonso X el Sabio. Gracias a sus dimensiones servirá al ayuntamiento para esta y otras necesidades municipales. Su localización es muy adecuada, porque se encuentra en una amplia avenida, junto a los Juzgados, Instituto y Colegio, y cercano a Hospital General y a Centro de Salud", explica Javier Jordán, concejal de Requena.

Ubicación en la que estará la futura Universidad en Requena. / Levante-EMV

En estos momentos, el Ayuntamiento de Requena tiene trabajando a un despacho de arquitectos, elaborando el proyecto y resolviendo los trámites administrativos de urbanismo, para lanzar cuanto antes la licitación de la obra. "Quisiéramos que la obra pudiese empezar a finales de 2026, pero en la administración nuestros plazos suelen ser más lentos que nuestros deseos", expresa Jordán.

No obstante, aunque las obras no estén acabadas para el inicio del curso, el consistorio facilitará el uso provisional de instalaciones municipales para el desarrollo de las primeras promociones del Grado en Enfermería. "Estamos gestionando los trámites legales para usar estos locales temporales, que se están buscando en una ubicación a corta distancia de las futuras instalaciones definitivas y cercanos al Hospital y Centro de Salud", añade.

Prácticas en el Hospital General de Requena

Por otra parte, una de las novedades de este grado universitario llega con la posibilidad de poder realizar prácticas en el Hospital General de Requena, un convenio que también cuenta con la colaboración de la Conselleria de Sanidad. "Este convenio fue ya confirmado por Sanidad y el Hospital de Requena está a la espera del comienzo del curso. Una vez empiecen los cursos la universidad, será entre ellos los que delimiten los tiempos. Tenemos constancia que en el Hospital de Requena están encantados con la idea", asegura el edil de Requena.

La facultad estará cerca del Hospital de Requena y del Centro de Salud. / Levante-EMV

Pero esto no se queda aquí, el objetivo del Ayuntamiento de Requena es que en el futuro se incluyan más titulaciones. "Nuestro objetivo es atraer al mundo universitario al interior de la provincia de Valencia. Hemos indagado en los estudios que rodean al mundo del vino y la agricultura, y será nuestra próxima propuesta, ya que complementaría los ya existenes estudios de la Escuela de Viticultura y Enología de Requena".

Otras ciudades para estudiar Enfermería

Así, Requena se suma a la red de ciudades en la provincia de Valencia en las que se puede estudiar el Grado de Enfermería. Actualmente, este curso solo estaba disponible en València capital, donde lo ofertan la Universitat de València (UV), la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV) y la Universidad Europea de Valencia; en Alfara del Patriarca, en la Universidad CEU Cardenal Herrera; en Alzira en la UCV y en Ontinyent en la UV.

Este grado también se suma a las otras posibilidades de formación existentes en Requena, entre las que se encuentra la Formación Profesional (FP) y técnica, con ciclos formativos agrarios, de viticultura y enología (grado medio y superior), además de la educación básica, escuelas para adultos y de idiomas.