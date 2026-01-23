Requena muestra en Fitur su imponente plan para lucir como “Ciudad Española del Vino 2026”

Requena tiene claro que Fitur es la mejor plaza para presentarse como “Ciudad Española del Vino 2026”. El galardón, concedido hace solo unas semanas por Acevin, debe ser el resorte definitivo para convertir a la ciudad del interior de la provincia de València como un destino enoturístico de referencia a nivel nacional e internacional.

Ya el miércoles 21, primer día de Fitur, fue el alcalde de la localidad, Mario Sánchez, el que dejaba claro que Requena va a aprovechar la oportunidad brindada por Acevin para convertirse en referencia obligada del enoturismo en España, señalando que el ayuntamiento va a “destinar 700.000 euros de recursos propios a la celebración de una capitalidad que va desarrollarse con multitud de eventos, actividades y promoción de Requena durante todo 2026”. Sánchez se manifestó en estos términos con motivo de la presentación de la “Ciudad Española del Vino 2026” por parte de Acevin en el stand de Turespaña.

Patricia Pérez, concejala de comunicación de Requena, condujo el acto celebrado en la plaza central del stand de la Comunitat Valenciana. “Este año se nos brinda una oportunidad única para poner a Requena en el foco, pero también para seguir impulsando y, sobre todo, reconocer el esfuerzo de generaciones y generaciones de agricultores, bodegueros, cooperativistas y profesionales del vino que, con su trabajo y con su sudor —literalmente— han hecho del vino una auténtica seña de identidad de nuestra ciudad”, comenzó diciendo. “Una ciudad donde se dice que la vendimia es fiesta, y donde cabe recordar que celebramos la Fiesta de la Vendimia más antigua de España. Requena es ese lugar al que siempre quieres volver cuando estás fuera. Requena es casa. Requena es el mejor embutido del mundo; es también nuestro morteruelo, nuestro ajoarriero, el bollo. Requena es historia; es deporte, con eventos como Wineland que unen ciclismo, turismo y vino. Requena es tradición, es cultura, es cava, es vino y es la pasión de nuestros agricultores”, lanzó en su alegato la concejala requenense.

Tomó el relevo el concejal y primer teniente de Alcalde, Joaquín González, que repasó, en un discurso que ha interiorizado todo el consistorio requenense, todas las razones que han llevado a Acevin a nombrar a Requena “Ciudad Española del Vino 2026”. “Requena es capital del vino en Europa desde hace casi 3.000 años, como atestigua el yacimiento ibero de Las Pilillas, el centro productor de vino más antiguo de viejo continente. Desde entonces Requena, y también la comarca, han elaborado vino de manera ininterrumpida. Hoy esa producción se ampara en la Denominación de Origen Utiel-Requena (junto al resto de bodegas de la comarca) y en la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, pues somos el único municipio de la Comunitat Valenciana en el que se puede elaborar cava representando la principal zona productora de España fuera de Cataluña. Unos cavas de calidad excepcional dadas las bondades climáticas que garantiza la altitud de Requena y que ha sido refrendada por la crítica especializada año tras año. Que a nadie se le olvida que cavas nacidos de las bodegas requenenses figuran como los mejores de España para la crítica. Como caso de éxito el Tantum Ergo Rosé de Hispano Suizas, coronado por varias guías como mejor cava de España en la última década”.

González también ratificó la cifra adelantada por su alcalde el miércoles: “Requena afronta esta capitalidad con el objetivo de aprovecharla al máximo, para lo que se van a destinar 700.000 euros de recursos propios del ayuntamiento. Al mismo tiempo estamos trabajando en buena sintonía para lograr el apoyo de las instituciones valencianas como la Diputación o la Generalitat, del Gobierno de España y de empresas privadas que nos están recibiendo con los brazos abiertos”, añadía. “El objetivo es aprovechar el año para atraer turistas a Requena pero, sobre todo, para convertir a Requena en el destino enoturístico de referencia a nivel nacional para siempre y que el sector del vino y los agricultores puedan tangibilizar esos beneficios”.

Y es que Requena cuenta con todos los ingredientes necesarios para ser “Ciudad Española del Vino 2026”. “Requena tiene historia, patrimonio, tradición y cultura del vino, como ya he comentado. Pero además estamos perfectamente comunicados con una autovía con Madrid, Valencia y las provincias vecinas. Además contamos con estación de AVE, que deja Madrid a hora y media, València a 25 minutos Cuenca a 30 y Albacete a menos de una hora”, señaló Joaquín González.

A estos notables inputs hay que añadir “el incomparable patrimonio natural y rural que le otorgan sus 25 aldeas y su mar de viñas y naturaleza, especialmente el Parque Natural de Las Hoces del Cabriel”, añadió.

En definitiva, un proyecto que ilusiona a Requena y a todo el sector del vino de la ciudad y de la comarca y que va a contar con un ambicioso plan de actuaciones con el objetivo de hacer de Requena un destino enoturístico de referencia.