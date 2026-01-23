Utiel promociona su turismo en Fitur con una visita virtual inmersiva
La localidad valenciana promociona en Madrid su oferta turística con una exposición 360º a sus bodegas subterráneas, museos y casco histórico, dentro del estand de Valencia Turisme
S. García
Utiel vuelve a estar presente un año más en la Feria Internacional del Turismo en Madrid (Fitur), un gran escaparte del turismo mundial, a través del estand del patronato de Turismo de la Diputación de Valencia (Pabellón 7 de Ifema).
Este año, Valencia Turisme presenta su campaña bajo el lema “Te falta pueblo”, Valencia desde dentro’, en la que se incluirán presentaciones, acciones de dinamización y demostraciones como la que Utiel pondrá en marcha durante el fin de semana con su propuesta de visita virtual “Utiel en tu interior 360º”.
Una propuesta que permite al visitante trasladarse de un modo inmersivo a los recursos turísticos de parada obligada en Utiel: las bodegas subterráneas, la iglesia parroquial, los diferentes museos, El Remedio y la Sierra del Negrete, o el recorrido por el casco histórico donde podrán descubrir las señas de identidad del municipio a través de monumentos, murales, rincones, plazas y sinuosas calles que destilan siglos de historia.
"Utiel en tu interior"
Además, se presentará el catálogo promocional "Utiel en tu interior" con la nueva edición de su revista turística, así como el díptico-calendario festivo con el que acercar al visitante la amplia agenda de eventos de carácter cultural, social, deportivo y gastronómico que alberga el municipio.
Hasta el próximo domingo, 25 de enero, Utiel compartirá su oferta turística como uno de los municipios destacados de la provincia en destino de interior dentro del escaparate incluido en el espacio expositivo de la Comunitat Valenciana, stand de Valencia Turisme.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
- Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
- La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
- La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado
- Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
- Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
- La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
- El jefe de gabinete de Mazón contactó con la exconsellera Pradas trece días antes de que el expresidente dimitiera