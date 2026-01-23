Utiel promociona su turismo en Fitur con una visita virtual inmersiva

Utiel vuelve a estar presente un año más en la Feria Internacional del Turismo en Madrid (Fitur), un gran escaparte del turismo mundial, a través del estand del patronato de Turismo de la Diputación de Valencia (Pabellón 7 de Ifema).

Este año, Valencia Turisme presenta su campaña bajo el lema “Te falta pueblo”, Valencia desde dentro’, en la que se incluirán presentaciones, acciones de dinamización y demostraciones como la que Utiel pondrá en marcha durante el fin de semana con su propuesta de visita virtual “Utiel en tu interior 360º”.

Una propuesta que permite al visitante trasladarse de un modo inmersivo a los recursos turísticos de parada obligada en Utiel: las bodegas subterráneas, la iglesia parroquial, los diferentes museos, El Remedio y la Sierra del Negrete, o el recorrido por el casco histórico donde podrán descubrir las señas de identidad del municipio a través de monumentos, murales, rincones, plazas y sinuosas calles que destilan siglos de historia.

"Utiel en tu interior"

Además, se presentará el catálogo promocional "Utiel en tu interior" con la nueva edición de su revista turística, así como el díptico-calendario festivo con el que acercar al visitante la amplia agenda de eventos de carácter cultural, social, deportivo y gastronómico que alberga el municipio.

Díptico "Utiel en tu interior" 2026. / L-EMV

Hasta el próximo domingo, 25 de enero, Utiel compartirá su oferta turística como uno de los municipios destacados de la provincia en destino de interior dentro del escaparate incluido en el espacio expositivo de la Comunitat Valenciana, stand de Valencia Turisme.