Utiel renueva el pavimento en instalaciones del CEIP Enrique Rambal y en la Plaza de España de Las Casas

El Ayuntamiento de Utiel ha desarrollado diferentes trabajos de pavimentado en el municipio y en la pedanía de Las Casas.

Por un lado, se han acondicionado las instalaciones del CEIP Enrique Rambal para mejorar diferentes espacios educativos y lúdicos destinados a alumnado de infantil y primaria.

En concreto, la especialidad de albañilería del taller de empleo “Utiel Mejora V” ha ejecutado el solado y colocación de pavimento en los patios interiores de las clases de infantil, la sustitución de sumideros en el patio de recreo y la impermeabilización de la cubierta exterior de entrada de este centro educativo.

Además, se ha habilitado una zona de recreo y juego con la creación de unos originales vehículos simulados a través de la instalación de neumáticos reciclados y sillas del propio centro educativo. Una iniciativa que agradecieron especialmente los niños y niñas de 1º a 6 º de Primaria que ya pueden disfrutar de este original patio escolar.

Las Casas

Otra de las intervenciones de la especialidad de albañilería se ha desarrollado en la pedanía de Las Casas. En este caso, se ha reparado el pavimento deteriorado en la Plaza de España y se ha incluido una arqueta de grandes dimensiones para la colocación del tradicional pino coincidiendo con las hogueras de la festividad de San Antón.

Las labores realizadas consistieron en picado del firme, la excavación del suelo, la colocación del tubo de grandes dimensiones y de la arqueta y por último la ejecución del hormigonado definitivo.

Con estas actuaciones, "el Ayuntamiento de Utiel continua con su programa de renovación de instalaciones y servicios públicos para mejorar los recursos a disposición de la ciudadanía".