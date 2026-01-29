Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Utiel agrupará al alumnado del IES Alameda con aulas prefabricadas en El Nogueral

El ayuntamiento ejecuta la demolición de la pista de skate para instalar las clases, junto a las ya existentes en el CEIP Canónigo Muñoz y la EOI, todas en la misma zona

Adecuación del complejo deportivo El Nogueral para la instalación de aulas prefabricadas.

Adecuación del complejo deportivo El Nogueral para la instalación de aulas prefabricadas. / Ayuntamiento de Utiel

Sara García

Sara García

Utiel

El Ayuntamiento de Utiel está ejecutando la demolición de la pista de skate ubicada en el complejo deportivo El Nogueral para habilitar una zona educativa en la que se instalarán más aulas prefabricadas del IES Alameda, junto a las ya existentes en el CEIP Canónigo Muñoz y la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) donde también recibe clases estudiantes de secundaria.

El alumnado de segundo de Bachillerato de este instituto ya se encuentra en este recinto deportivo dando clases desde septiembre, pero en vez de en aulas prefabricadas, en un aula de yoga. Todavía se desconoce el grupo que pasaría a dar clases a estas aulas prefabricadas pero, según fuentes municipales, el objetivo es que "todo el alumnado pueda estar en esta zona, ya que El Nogueral, el CEIP Canónigo Múñoz y la EOI están en la misma manzana".

Recinto educativo unificado

Así, Utiel tendría un recinto educativo "unificado", ya que tras la dana del 29 de octubre el alumnado está repartido en diferentes ubicaciones. El curso arrancó el 9 de septiembre con el alumnado distribuido entre el IES Miguel Ballesteros (1º y 2º de la ESO); Escuela Oficial de Idiomas (3º y 4º de la ESO); CEIP Canónigo Muñoz (1º y 2º de Bachillerato); Sala del complejo deportivo El Nogueral (2º de Bachillerato); Escuela de Hostelería (FP de Hostelería y Peluquería); Parking del CEIP Enrique Rambal (FP de Peluquería cuando lo adapten).

"El consistorio utielano continúa manteniendo reuniones con el equipo directivo del IES Alameda y con toda la comunidad educativa para colaborar en mejorar las condiciones del alumnado y profesorado ante esta situación transitoria", expresan.

En este sentido, el Ayuntamiento de Utiel ha facilitado el terreno del complejo deportivo y, además, está acometiendo las obras de derribo de la pista de patinaje para que la Conselleria de Educación instale en esta zona las aulas prefabricadas.

La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia

Utiel agrupará al alumnado del IES Alameda con aulas prefabricadas en El Nogueral

La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas

Los meteorólogos anuncian "llevantà" en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: "Puede haber daños en los paseos marítimos"

Utiel renueva el pavimento en instalaciones del CEIP Enrique Rambal y en la Plaza de España de Las Casas

Dónde ver la nieve este fin de semana en Valencia

Requena muestra en Fitur su imponente plan para lucir como “Ciudad Española del Vino 2026”

