El puente las Madroneras de Chera finaliza su reconstrucción y se adapta a las futuras lluvias torrenciales

La reconstrucción del puente de las Madroneras ha permitido a Chera recuperar la normalidad en una vía clave de comunicación, ahora con una infraestructura “más segura y preparada para responder ante futuros episodios de lluvias torrenciales”. Así lo ha destacado el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, durante su visita a este puente del camino entre Chera y Siete Aguas sobre el río Reatillo, que se puso en servicio durante el último trimestre del pasado año.

Según ha explicado Mérida, la Generalitat ha destinado 1,5 millones de euros a la recuperación del puente. La actuación “ha respetado la estructura original, conservando los arcos y adaptándolos al nuevo ancho del cauce para aumentar su capacidad hidráulica”. Las especiales dificultades del terreno obligaron a transportar los marcos de hormigón en dos fases para facilitar su colocación.

El comisionado ha recordado que las inundaciones de 2024 provocaron graves daños en la estructura de este puente al resultar insuficiente su capacidad hidráulica para el paso del caudal del barranco. Por eso, el nuevo puente “aumenta la capacidad hidráulica de la antigua infraestructura frente a avenidas y mejora su funcionalidad para los vecinos y visitantes de la zona”.

Los trabajos realizados han permitido recuperar y mejorar la funcionalidad de la estructura existente. / GVA

Esta actuación se enmarca en el Pla Endavant de la Generalitat, que parte de la idea de rehacer las infraestructuras con un enfoque más resiliente. En este sentido, desde el Consell se están aplicando criterios de prevención y seguridad en cada intervención. “No se trata solo de reparar los daños, sino también de recuperar entre la ciudadanía la sensación de tranquilidad y seguridad que se vio afectada tras la riada”, ha señalado el comisionado.

Trabajos realizados

Los trabajos realizados han permitido recuperar y mejorar la funcionalidad de la estructura existente mediante la retirada, inicialmente, de los aterramientos tanto en su interior como en los tramos del cauce aguas arriba y abajo, facilitando así el desarrollo de las actuaciones. A continuación, se repararon las zonas dañadas mediante la inyección de fisuras y la rehabilitación de los elementos afectados, al tiempo que se organizó el paso habitual del agua por el vano central para poder ejecutar con seguridad las nuevas cimentaciones.

Paralelamente, se reconstruyeron los tímpanos y pretiles respetando el aspecto previo a la dana y se colocaron los nuevos marcos en ambas márgenes, ampliando la capacidad de paso.

Las obras se completaron con la mejora de los accesos mediante muros de contención y rellenos, la protección del lecho del cauce con escollera, la redistribución de materiales para normalizar el curso del río, el acondicionamiento de la obra de drenaje del arroyo cercano y, finalmente, la reconstrucción de la calzada y sus entronques con un nuevo pavimento de hormigón.

Raúl Mérida ha recordado que la reconstrucción del puente de Chera forma parte de las 60 actuaciones asumidas por la Generalitat en diferentes poblaciones que solicitaron ayuda para reparar sus infraestructuras municipales ante la imposibilidad de hacerse cargo de su reconstrucción. De estas, ha destacado, 49 ya están finalizadas”. La inversión total del Consell en estas obras locales asciende a 50 millones de euros.