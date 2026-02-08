Mucho público, pero pocas barcazas en la Baixada del Bullent

Mucho, muchísimo público. La Baixada del riu Bullent, el primer acto del Carnestoltes de Pego, tiene tirón. La lástima es que cada vez se animan menos cuadrillas a enrolarse en esta descacharrante «regata». Solo cuatro barcazas surcaron ayer las apacibles (y fresquitas) aguas del Bullent. Las balsas son caseras y realizadas con materiales ecológicos. Los participantes recogen plásticos y limpian los residuos (pocos) que encuentran en su singladura. El público se lo pasa en grande. Pero falta que la tradición remonte. n