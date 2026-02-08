Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exposición del NinotPerfumerías PrietoChabolas MestallaBorrasca MartaTiempo ValenciaCiberataqueTaller clandestino GuadassuarPlanes en Valencia
instagramlinkedin

Pego

Mucho público, pero pocas barcazas en la Baixada del Bullent

Mucho público, pero pocas barcazas en la Baixada del Bullent | A. P. F.

Mucho público, pero pocas barcazas en la Baixada del Bullent | A. P. F.

Mucho, muchísimo público. La Baixada del riu Bullent, el primer acto del Carnestoltes de Pego, tiene tirón. La lástima es que cada vez se animan menos cuadrillas a enrolarse en esta descacharrante «regata». Solo cuatro barcazas surcaron ayer las apacibles (y fresquitas) aguas del Bullent. Las balsas son caseras y realizadas con materiales ecológicos. Los participantes recogen plásticos y limpian los residuos (pocos) que encuentran en su singladura. El público se lo pasa en grande. Pero falta que la tradición remonte. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
  2. Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
  3. La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
  4. El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
  5. Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
  6. La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
  7. Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
  8. Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos

Mucho público, pero pocas barcazas en la Baixada del Bullent

La Aemet multiplica los avisos en Valencia para el fin de semana: la borrasca Marta vuelve a desatar con fuerza el viento de poniente

La Aemet multiplica los avisos en Valencia para el fin de semana: la borrasca Marta vuelve a desatar con fuerza el viento de poniente

Alerta en Valencia ante el paso de la borrasca Leonardo: la Aemet avisa de la posible caída de árboles y estructuras por el viento

Alerta en Valencia ante el paso de la borrasca Leonardo: la Aemet avisa de la posible caída de árboles y estructuras por el viento

El pont Las Madroneras de Chera finalitza la seua reconstrucció i s’adapta a futures pluges torrencials

El pont Las Madroneras de Chera finalitza la seua reconstrucció i s’adapta a futures pluges torrencials

El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana

El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana

El puente las Madroneras de Chera finaliza su reconstrucción y se adapta a las futuras lluvias torrenciales

El puente las Madroneras de Chera finaliza su reconstrucción y se adapta a las futuras lluvias torrenciales

La Aemet eleva el nivel de aviso por fuertes vientos en Valencia durante el fin de semana

La Aemet eleva el nivel de aviso por fuertes vientos en Valencia durante el fin de semana

La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas

La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
Tracking Pixel Contents