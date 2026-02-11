El CVI bate el récord y entrega 16.600 euros a 1.301 familias de Utiel de la campaña Mi Cuenta Ambiental

El Consorcio Valencia Interior (CVI) ha finalizado la campaña de reparto de vales de compra entre la ciudadanía a través del programa Mi Cuenta Ambiental correspondiente a la edición 2025-2026. En esta edición, 1.301 familias se han beneficiado de un total de 16.600 euros en vales de compra, tras recoger 3.320 tiques de 5 euros, lo que representa el 67,33 % de los 4.931 vales inicialmente asignados. La campaña, como en años anteriores, ha premiado a las personas que han depositado correctamente los residuos en el ecoparque y en el ecomóvil a lo largo del periodo de referencia.

En comparación con la campaña 2024-2025, los resultados muestran una participación estable y sostenida. En la edición anterior se entregaron 3.236 vales, beneficiando a 1.335 familias, con una cuantía económica total de 16.180 euros, lo que confirma la consolidación del programa y su buena acogida entre la ciudadanía.

El CVI contribuye así a reforzar la concienciación ambiental de la población y a incentivar hábitos responsables en la gestión de los residuos, al tiempo que se genera un retorno económico directo para las familias comprometidas con el reciclaje y la correcta separación en origen.

Al igual que en ediciones anteriores, el consorcio ha implementado un sistema organizado para la recogida de vales, con el objetivo de facilitar el proceso a las personas beneficiarias y garantizar una atención cómoda y ágil.

Mi Cuenta Ambiental se consolida en Utiel como una herramienta eficaz para fomentar las buenas prácticas medioambientales y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible. La implicación de la ciudadanía y la colaboración con los comercios adheridos permiten mejorar los resultados medioambientales en las instalaciones de valorización de residuos domésticos del CVI, al tiempo que se refuerza el tejido económico local. Desde el CVI se valora muy positivamente la campaña, pues demuestra que la sensibilización y los incentivos económicos pueden ir de la mano para lograr una mayor implicación social en la protección del medio ambiente.

La campaña ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Utiel, la Asociación del Comercio e Industria de Utiel y la Asociación Utiel Gastronómica-Marca de Calidad, cuyo compromiso ha sido clave para su éxito.