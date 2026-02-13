Una riada histórica
La Guardia Civil tendrá una sede provisional en Utiel tras la cesión de dos viviendas municipales
El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, celebra la cesión de las viviendas municipales, que permitirá a la Guardia Civil mantener la atención a la ciudadanía en condiciones adecuadas.
El Ayuntamiento de Utiel ha aprobado la cesión al Ministerio del Interior del uso de dos viviendas municipales situadas en el Parque de Obras Públicas de El Tollo —las antiguas casas de peones camineros— para que se habiliten como sede provisional de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en el municipio.
La medida busca dar una solución inmediata tras quedar el cuartel anterior "totalmente inhabilitado" a causa de la riada del pasado 29 de octubre.
En la carretera N-III
Según explica el consistorio que preside el alcalde popular Ricardo Gabaldón, los inmuebles (viviendas 1 y 2), ubicados en la carretera N-III, punto kilométrico 262, pertenecían inicialmente a la Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
El ayuntamiento tramitó previamente la cesión de estas dependencias para poder formalizar ahora la concesión al Gobierno central y destinar el espacio, de forma temporal, a acoger a los agentes y al puesto de mando mientras se impulsa la construcción de un nuevo cuartel.
Rehabilitación de las casas
El siguiente paso será la rehabilitación y adecuación de las viviendas para que puedan funcionar como dependencias operativas del puesto de la Guardia Civil.
El alcalde Gabaldón a subrayado que se trata de "una gran noticia para Utiel y la comarca", al permitir que los agentes dispongan de instalaciones apropiadas para desarrollar su labor y mantener la atención a la ciudadanía en condiciones adecuadas.
