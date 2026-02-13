Utiel suspende el desfile del carnaval y cierra parques y jardines ante la alerta naranja
Ante la previsión de fuertes rachas de viento, el Ayuntamiento de Utiel recomienda a los vecinos evitar zonas arboladas, asegurar objetos y extremar la precaución al conducir
El Ayuntamiento de Utiel ha convocado reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) tras recibir el aviso del Centro de Coordinación de Emergencias que establece alerta naranja por fuertes vientos durante la jornada de mañana , sábado 14 de febrero.
En dicha reunión, el Cecopal ha acordado como medidas preventivas:
- Cierre de parques y jardines
- Suspender todo tipo de actividades al aire libre en la vía pública
- Suspender el desfile de Carnaval programado para el sábado 14 de febrero a las 17.30 horas
Las recomendaciones
Asimismo, desde el Ayuntamiento traslada a la población una serie de recomendaciones preventivas, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las fuertes rachas de viento:
- Evita parques y zonas arboladas si hay rachas fuertes.
- Asegura macetas, toldos, antenas y cualquier objeto que pueda caer o desplazarse por el viento.
- Evita transitar por debajo de cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.
- En coche, evita viaductos y reduce la velocidad
- En caso de emergencia, contacten con el servicio 112
Se solicita a la población prudencia y colaboración, permaneciendo atenta a la evolución de la previsión meteorológica y a los avisos oficiales del servicio de emergencias de Generalitat 112 y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
