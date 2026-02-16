Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Utiel amplía su plantilla con seis nuevos agentes

Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, recibió a los nuevos efectivos junto al concejal de Seguridad Ciudadana y el Inspector Jefe de la Policía Local, destacando la importancia de reforzar la plantilla

Incorporación de seis agentes a la Policía Local de Utiel.

Incorporación de seis agentes a la Policía Local de Utiel. / Ayuntamiento de Utiel

S. G.

Utiel

Tras su reciente toma de posesión y la finalización de acciones formativas en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), el pasado lunes, los 6 efectivos de la Policía Local de Utiel iniciaban sus servicios en la jefatura de Policía Local de Utiel.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ortolá, recibió el viernes a los agentes recién incorporados que han estado acompañados del Inspector Jeje de la Policía Local, Juan Miguel Junquero.

El alcalde de Utiel dio la bienvenida a los nuevos efectivos y remarcó que "es fundamental aumentar los efectivos del cuerpo de la Policía Local para ampliar los operativos de seguridad ciudadanía y facilitar la cooperación y coordinación en situaciones de emergencia".

