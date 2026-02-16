La Policía Local de Utiel amplía su plantilla con seis nuevos agentes
Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, recibió a los nuevos efectivos junto al concejal de Seguridad Ciudadana y el Inspector Jefe de la Policía Local, destacando la importancia de reforzar la plantilla
S. G.
Tras su reciente toma de posesión y la finalización de acciones formativas en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), el pasado lunes, los 6 efectivos de la Policía Local de Utiel iniciaban sus servicios en la jefatura de Policía Local de Utiel.
El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ortolá, recibió el viernes a los agentes recién incorporados que han estado acompañados del Inspector Jeje de la Policía Local, Juan Miguel Junquero.
El alcalde de Utiel dio la bienvenida a los nuevos efectivos y remarcó que "es fundamental aumentar los efectivos del cuerpo de la Policía Local para ampliar los operativos de seguridad ciudadanía y facilitar la cooperación y coordinación en situaciones de emergencia".
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes