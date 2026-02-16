Árboles caídos, señales dobladas y mobiliario urbano desplazado por las rachas de viento en Utiel

Las fuertes rachas de viento del fin de semana, que continuan durante esta jornada, han provocado en Utiel "numerosas incidencias que afortunadamente no han derivado en daños de carácter personal", expresan desde el consistirio.

La alerta naranja por viento con rachas de hasta 100 km/h se saldaba con las caídas de árboles en el polideportivo y en el barrio de la Constitución, donde se necesitó de la intervención de efectivos de bomberos. Además, numerosas ramas de árboles se partían por la fuerza del viento en diferentes puntos del municipio.

Árboles caídos en el polieportivo de Utiel por el viento. / Ayuntamiento de Utiel

El temporal también ha provocado que señales de tráfico y farolas se hayan doblado y mobiliario urbano se haya desplazado por la intensidad de las rachas de viento.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha agradecido la "rápida intervención del personal laboral, bomberos, policía local y concejalías implicadas".

El Ayuntamiento de Utiel recuerda a la ciudadanía "la importancia de seguir las recomendaciones y extremar las precauciones en situaciones de alerta".