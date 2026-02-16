Requena solicita 9,6 millones de fondos europeos para blindar sus pedanías frente a futuras danas
El municipio destinará las ayudas a mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento: en El Pontón se invertirán casi dos millones de euros y en La Vega, más de cinco millones
El Ayuntamiento de Requena ha aprobado en el pleno de febrero el Plan de Actuación Integrado (PAI), un documento estratégico que permitirá solicitar 9,6 millones de euros al programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027. La iniciativa tiene como objetivo reforzar las infraestructuras municipales y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos como la dana del 29 de octubre de 2024.
La aprobación del PAI llega después de que el pasado mes de enero el pleno diera luz verde a la Agenda de Reconstrucción. Con esta nueva fase, el consistorio busca impulsar proyectos centrados en la resiliencia climática, la regeneración urbana y la dinamización económica, con especial atención a las pedanías más afectadas en el pasado 29-O.
Las actuaciones
Entre las actuaciones previstas destacan importantes inversiones en redes de abastecimiento y saneamiento. En El Pontón se destinarán 1.977.621,20 euros a la mejora de las redes de agua y saneamiento. En las pedanías de La Vega, el plan contempla 2.419.743,51 euros para la mejora de colectores de saneamiento y 3.015.850,51 euros para la renovación de las redes de agua potable. Por su parte, en El Rebollar se invertirán 1.407.546,48 euros en la mejora de la red de saneamiento de aguas residuales y pluviales y 781.656,71 euros en la renovación del abastecimiento de agua potable.
Según fuentes municipales, "estas actuaciones permitirán contar con una red de abastecimiento más eficiente y segura, evitando problemas como los sufridos durante la dana, y una red de saneamiento con sistemas separativos que faciliten la gestión de aguas residuales y pluviales".
El consistorio subraya que el proyecto refuerza "su compromiso con un desarrollo urbano sostenible y seguro, al tiempo que pone en valor el trabajo realizado por la Concejalía de Fondos Europeos para captar financiación comunitaria". Con esta solicitud, Requena aspira a "mejorar la calidad de vida de sus vecinos y aumentar la resiliencia del municipio frente a futuros eventos climáticos adversos".
