Reconstrucción en Requena: avanzan las obras del nuevo puente de Hortunas
El ayuntamiento informa del avance de las obras en la pedanía, que se encuentran en su fase final tras los daños causados por la dana, con la colocación de vigas como próximo hito.
S. G.
El Ayuntamiento de Requena informa que las obras del nuevo puente de Hortunas, llevadas a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), "continúan progresando según lo previsto tras los daños provocados por la dana".
Según informan desde el consistorio, ya se han completado el muro de escollera, el cauce de aguas bajas anexo y el camino del trasdós, quedando solo algunos pequeños detalles pendientes. Además, se ha finalizado una actuación de apoyo a la comunidad de regantes mediante la ejecución de una zanja de infiltración que garantiza el caudal de la toma.
Colocación de vigas
En cuanto a la estructura del puente, las pilas y los estribos ya han sido levantados, y actualmente se está ejecutando la solera bajo la estructura, junto con una rampa de acceso. El próximo hito importante se producirá la próxima semana con la colocación de las vigas del puente, según informan fuentes municipales.
Por otro lado, continúan los trabajos técnicos para la retirada de acarreos, con la documentación prácticamente finalizada y el diseño de la actuación en su fase definitiva.
El ayuntamiento destaca que se sigue trabajando para "recuperar una infraestructura esencial para Hortunas, asegurando la normalidad y la seguridad tras los efectos de la dana".
