Utiel se prepara ante futuras inundaciones con un simulacro operativo

Los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 se entrenan para estar mejor preparados ante posibles nuevas situaciones de emergencia. Si el pasado 18 de febrero Catarroja fue la primera localidad en llevar a cabo un simulacro ante inundaciones, el Ayuntamiento de Utiel lo realizó el viernes 20 de febrero.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, el concejal de seguridad ciudadana y emergencias, Juan Ortolá, el inspector jefe de la Policía Local, Juan Miguel Junquero y técnicos municipales se reunieron con el coordinador de la empresa elaboradora de planes municipales (Planisol) para poner en práctica un simulacro operativo en situaciones de riesgo de inundaciones.

Guías de actuación y puntos críticos

Durante este simulacro se repasó el protocolo operativo del Plan de Actuación Municipal frente a inundaciones, las intervenciones del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), la guía de actuación de cada uno de los agentes implicados y los puntos críticos marcados en el municipio para intervenir ante situaciones de emergencia.

Tareas de limpieza en las calles de Utiel. / Íñigo Roy

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, destacó que “es fundamental contar con un protocolo actualizado que sirva de guía para coordinar con celeridad las intervenciones municipales en caso de emergencias”.