Utiel se prepara ante futuras inundaciones con un simulacro operativo
El Ayuntamiento de Utiel, con el alcalde Ricardo Gabaldón a la cabeza, realizó un simulacro para estar preparados ante futuras emergencias como el 29-O, repasando el protocolo operativo y los puntos críticos del municipio
Los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 se entrenan para estar mejor preparados ante posibles nuevas situaciones de emergencia. Si el pasado 18 de febrero Catarroja fue la primera localidad en llevar a cabo un simulacro ante inundaciones, el Ayuntamiento de Utiel lo realizó el viernes 20 de febrero.
El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, el concejal de seguridad ciudadana y emergencias, Juan Ortolá, el inspector jefe de la Policía Local, Juan Miguel Junquero y técnicos municipales se reunieron con el coordinador de la empresa elaboradora de planes municipales (Planisol) para poner en práctica un simulacro operativo en situaciones de riesgo de inundaciones.
Guías de actuación y puntos críticos
Durante este simulacro se repasó el protocolo operativo del Plan de Actuación Municipal frente a inundaciones, las intervenciones del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), la guía de actuación de cada uno de los agentes implicados y los puntos críticos marcados en el municipio para intervenir ante situaciones de emergencia.
El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, destacó que “es fundamental contar con un protocolo actualizado que sirva de guía para coordinar con celeridad las intervenciones municipales en caso de emergencias”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro
- Treinta años después, Adif ‘soluciona’ el principal punto negro de las Cercanías de València: reduce la velocidad de 30 a 10 km/hora
- Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: 'Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales
- Cuatro de los nueve centros arrasados por la dana no han recibido ni un euro para su reconstrucción
- La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
- Runrún en el PPCV ante un posible 'dedazo' de Génova a Llorca sin congreso
- Embalse de Algar: La presa del Palancia medio