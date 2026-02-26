Utiel acoge una jornada técnica sobre prevención de incendios forestales

Utiel se convertía ayer en sede de una nueva sesión del ciclo de Jornadas Técnicas de Brigadas Forestales y Prevención Operativa organizadas por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV), entidad dependiente de la Diputación de Valencia.

La cita, que tuvo lugar en la Casa de Cultura de Utiel, reunió a responsables municipales, técnicos y gestores locales con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y profundizar en las estrategias de prevención en el medio natural y en la interfaz urbano-forestal.

La jornada contó con la participación del diputado de Medio Ambiente y presidente del CPBV, Avelino Mascarell, el director general de Emergencias, Vicente León, y del alcalde de Utiel y diputado provincial, Ricardo Gabaldón, quien puso en valor "el enorme patrimonio forestal del municipio, que lo convierte en la sede ideal para una jornada de trabajo como esta".

Durante el acto de apertura, Avelino Mascarell subrayó que “la prevención es la herramienta más eficaz de la que disponemos para proteger nuestro territorio y a nuestros vecinos. Estas jornadas nos permiten compartir conocimiento técnico, mejorar la planificación y reforzar la coordinación con los ayuntamientos, que son la primera línea en la gestión de muchas situaciones de riesgo”. Asimismo, el presidente del Consorcio incidió en que la Diputación de Valencia está impulsando “una estrategia basada en la anticipación, el trabajo conjunto y el apoyo permanente a los municipios forestales”.

La jornada contó con la participación del diputado de Medio Ambiente y presidente del CPBV, Avelino Mascarell, el director general de Emergencias, Vicente León, y del alcalde de Utiel y diputado provincial, Ricardo Gabaldón. / Ayuntamiento de Utiel

Por su parte, el alcalde Ricardo Gabaldón afirmó que “este tipo de jornadas son fundamentales para exponer la gran labor de prevención que desempeñan el Consorcio Provincial de Bomberos y las Brigadas Forestales y especialmente acercar a la ciudadanía y a los más jóvenes cómo hay que actuar en casos de emergencias. Hoy los más pequeños han tenido la oportunidad de conocer de primera mano con los técnicos su día a día a pie de campo, el manejo de vehículos y maquinaria específica en sus intervenciones”.

Cuatro bloques para una visión integral

El programa se estructuró en cuatro bloques temáticos. El primero abordó las sinergias entre la Generalitat y el ámbito municipal en materia de prevención, coordinación y respuesta ante emergencias. El segundo se centró en la gestión preventiva desde el punto de vista municipal, con especial atención a los municipios forestales.

El tercer bloque profundizó en la contribución del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia a la prevención de incendios forestales y otras emergencias, detallando la organización y principales tareas de las Brigadas Forestales, la gestión de solicitudes de trabajos selvícolas y la planificación específica en la Zona Forestal 4.

La jornada concluyó con una una visita de campo a zonas de interfaz urbano-forestal en las urbanizaciones de Hontanar y Casas de Medina, donde se mostraron sobre el terreno actuaciones preventivas desarrolladas por las brigadas.

Noticias relacionadas

De manera paralela, y además del contenido técnico, la sesión incorporó actividades paralelas como la exhibición de la Galería de Entrenamiento y la exposición de vehículos y maquinaria de las Brigadas Forestales, permitiendo a los asistentes conocer de cerca los recursos operativos del Consorcio.