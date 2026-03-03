El puente del Charco Negro, reconstruido en Sinarcas tras la dana, pasa de 6 a 30 metros de longitud

Sinarcas ha recuperado dos infraestructuras clave para la conectividad rural del término municipal tras los daños provocados por las riadas del 29 de octubre de 2024: el puente del Charco Negro y el puente del Regajo. La actuación, ejecutada por la Generalitat dentro del Plan Endavant, no se ha limitado a “reponer” lo perdido: los trabajos han redimensionado los pasos para adaptarlos al nuevo comportamiento del cauce y mejorar su resistencia frente a futuras avenidas.

La intervención más visible es la del puente del Charco Negro, donde se ha demolido el antiguo pontón/badén y se ha construido una estructura totalmente nueva que pasa de 6 metros a casi 30 metros de longitud, un cambio motivado por el ensanchamiento del cauce durante la dana debido a la socavación y la erosión lateral. La obra incorpora además escollera de protección de taludes, con el objetivo de blindar los márgenes y reducir la vulnerabilidad de la infraestructura ante nuevas crecidas.

Puente del Regajo

En paralelo, el puente del Regajo se ha reconstruido “con criterios de resiliencia”, según trasladó el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, durante una visita a la localidad junto a la alcaldesa, María José Clemente, y la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo.

Puente ampliado en Sinarcas. / GVA

En este caso, la actuación ha consistido en una demolición parcial y la incorporación de cinco nuevos marcos prefabricados de 4,0 x 2,5 metros, asentados sobre una base de escollera para mejorar la cimentación y frenar la velocidad del agua en episodios de avenida. El viaducto cuenta además con dos pasarelas peatonales laterales, y la distancia entre apoyos se ha ampliado hasta 42 metros, 10 más que en la estructura anterior.

Una obra “rural”, pero estratégica

Aunque se trata de pasos ubicados en un entorno no urbano, desde el Consell se subraya su papel como infraestructura básica para el día a día del municipio: conectan caminos hacia parajes, facilitan labores de prevención de incendios y resultan útiles en tareas agrarias como la recolección de la uva, muy vinculada a la economía local.

Las actuaciones en Sinarcas se integran en un paquete más amplio de obras asumidas por la Generalitat al considerarse de competencia municipal pero urgentes y difíciles de abordar por ayuntamientos con recursos limitados: 60 intervenciones en una veintena de municipios, con una inversión global de 50 millones de euros, orientadas a recuperar funcionalidad, movilidad y seguridad.

Ayuda a los municipios

"Desde la Generalitat seguimos ayudando a los consistorios a superar los efectos de la dana. En este caso, se han reconstruido dos puentes que resultan clave para garantizar la conectividad de los caminos que enlazan distintos parajes del término municipal, así como para las tareas de prevención de incendios e incluso para la recolección de la uva”, ha explicado Raúl Mérida.